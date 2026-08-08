Hinchas de Sporting Cristal acusan a 3 jugadores tras empatar ante Universitario: “Estamos liquidados”

Los aficionados de Sporting Cristal siguen enojados tras el 1-1 en el Estadio Monumental y en redes sociales señalan a varios jugadores que no dieron la talla en la cancha.

A pesar de haber pasado algunas horas desde que se disputó una nueva edición del clásico moderno entre Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal en el Estadio Monumental, los hinchas celestes mantienen el sentimiento de fastidio y frustración por no conseguir la victoria. De esta manera es que apuntan contra tres jugadores en específico que al parecer no cumplieron con las expectativas.

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A través de diversos comentarios letales en redes sociales, los aficionados de Sporting Cristal no se guardaron absolutamente nada para cuestionar los rendimientos de Martín Távara, Cristiano Da Silva y Juan Cruz González. Los tres futbolistas fueron titulares la noche de ayer en el Estadio Monumental y siguen sin convencer con el nivel mostrado, así que muchos incluso quieren cambios.

“Con Távara de 5 y esos laterales estamos liquidados“, “Lo de Távara es más de lo mismo, pierde la pelota por su mal control y luego camina la cancha” y “Cristiano y Juan Cruz la verdad flojos, no deberían seguir, así que laterales no hay tampoco ni 6″; fueron las reacciones más resonantes de los hinchas de Sporting Cristal en contra de varios jugadores que no lograron destacar.

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Fuente: ‘X’.

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¿Cuál fue el análisis de Roberto Mosquera tras el empate de Sporting Cristal ante Universitario?

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental y sorprendió destacando el juego de su equipo cuando para los hinchas el impacto no fue tan positivo por lo visto en la cancha. Destacando la categoría del rival y el escenario donde estuvieron, el balance le pareció óptimo.

“Le estamos cambiando la cara a Sporting Cristal. Hemos dado muestras de que estamos cerca del Cristal que la hinchada quiere, que la directiva quiere y estamos en eso. Son pocos los equipos que tienen la pelota, 56 %, son pocos los equipos que logran eso. Un punto es importante y en esta cancha es como si hubieras ganado. Un equipo como Cristal tuvo la personalidad de pararse bien y hacer un buen partido. Hemos cumplido dos meses y estamos haciendo las cosas bien”; declaró Roberto Mosquera en conversación con los medios locales.

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