La confesión de Juan Cruz González tras llegar a Lima para ser presentado en Sporting Cristal: “No siento presión”

Juan Cruz González es uno de los refuerzos extranjeros de Sporting Cristal de cara a la temporada 2026. La directiva celeste sorprendió con el arribo de un lateral derecho argentino proveniente de Chacarita Juniors y que hace algunas horas aterrizó en territorio nacional para ser presentado oficialmente. Eso sí, aseguró no sentir presiones de por medio al ser consciente de sus condiciones.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Chacarita Juniors.

Sabiendo que Sporting Cristal adoleció de laterales importantes durante la campaña del año 2025, además de que jugadores como Nicolás Pasquini y Jhilmar Lora ya se fueron de la institución al no renovar su vínculo contractual, Juan Cruz González dio detalles de las sensaciones que le genera jugar en un grande del fútbol peruano y del pedido que los dirigentes le habrían hecho.

“La verdad que no, no siento ninguna presión. Vengo a aportar, a dar lo mejor a mis compañeros y al equipo. Todo jugador siempre quiere jugar de una copa internacional, así que vengo preparado, predispuesto para clasificar y entrar a fase de grupos”; confesó en primera instancia Juan Cruz González en conversación con ‘Fútbol en América‘ apenas llegó a la ciudad de Lima.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El mensaje de Juan Cruz González para los hinchas de Sporting Cristal

En su arribo a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, Juan Cruz González fue consultado sobre las intenciones que tendría pensando en los hinchas de Sporting Cristal. Destacando algunas de sus cualidades, tampoco quiso entrar en particularidades para no valorarse a sí mismo, aunque sí dejó en claro que la directiva lo buscó con un propósito.

ver también ¿Adiós Facundo Callejo? Los refuerzos que faltarían anunciar en Sporting Cristal para la temporada 2026

“Se van a encontrar con un jugador de demasiada entrega, un jugador que está predispuesto a correr y a meter, sobre todo a atacar que es lo que me dijeron que andaba buscando el club hace tiempo y no podían conseguir: un lateral con ataque, así que es algo que voy a proponer muchísimo. Tenemos los estudios ahora y luego volver en enero para sumarme”; finalizó el lateral argentino.

Publicidad

Publicidad

Los números de Juan Cruz González en Chacarita Juniors durante el 2025

Vistiendo la camiseta de Chacarita Juniors durante la temporada 2025, Juan Cruz González completó un total de 25 partidos y anotó 3 goles sin registrar asistencias. Entre las cualidades más importantes del defensor podemos mencionar la capacidad de también ser un carrilero por derecha jugando con línea de 5 ya que su vocación ofensiva lo lleva a dicha polifuncionalidad que claramente podría ser muy aprovechada por Paulo Autuori.

DATOS CLAVES

El lateral argentino Juan Cruz González llega a Sporting Cristal procedente del club Chacarita Juniors .

llega a procedente del club . En la temporada 2025, Juan Cruz González disputó 25 partidos y marcó un total de 3 goles.

disputó 25 partidos y marcó un total de 3 goles. Juan Cruz González realizará sus exámenes médicos de inmediato para sumarse a la pretemporada en enero con Sporting Cristal.

Publicidad