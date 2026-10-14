¿Cuándo, dónde y en qué estadio se jugará la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Se viene la final de la Copa Caliente de la Liga 2026. Conoce cuándo, dónde, y en qué estadio será. El Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.

La Copa Caliente de la Liga 2026 ya tiene listos a sus dos finalistas: Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana. Ambos clubes superaron con contundencia sus llaves de semifinales y disputarán el primer título histórico de este certamen.

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El decisivo encuentro a partido único promete paralizar a los fanáticos del fútbol peruano en un choque imperdible.

Sporting Cristal y Alianza Atlético chocarán por la final de la Copa Caliente. (Foto: X).

¿Cuándo se jugará la final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético?

El esperado enfrentamiento entre celestes y churres está programado para el domingo 15 de noviembre de 2026.

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Esta fecha coincide con el receso de la Liga 1 por la jornada de partidos internacionales. Ello permitirá a ambos planteles afrontar la gran definición con sus mejores figuras.

¿Dónde y en qué estadio se disputará el partido?

Las bases del torneo establecen que el choque por el título se jugará en una sede neutral.

En las últimas horas, el periodista Eduardo Combe reveló en el programa Estudio Fútbol de A Presión Radio que la ciudad de Trujillo se perfila como la principal opción para albergar el encuentro. No obstante, la Federación Peruana de Fútbol aún no ha oficializado el nombre del escenario deportivo ni la hora exacta del pitazo inicial.

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¿Qué canal transmitirá la final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Los aficionados podrán seguir las acciones en directo a través de la señal abierta de América Televisión.

Asimismo, la transmisión vía streaming en vivo estará disponible en América TVGO y en la plataforma digital Bicolor+.

¿Qué premios otorga el título de la Copa Caliente de la Liga 2026?

El club que se corone campeón obtendrá la clasificación directa a la Recopa Peruana contra el ganador de la Liga 1 2026.

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Además, el campeón recibirá 2 puntos de bonificación en la tabla acumulada para la temporada 2027, mientras que el subcampeón sumará 1 punto.

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