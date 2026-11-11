Sporting Cristal toma una decisión potente sobre Hernán Barcos y Roberto Mosquera antes de que termine la temporada

En Sporting Cristal tienen claro una situación, con Hernán Barcos y Roberto Mosquera. Todo esto, previo a que se termine esta temporada 2026.

En plena definición del Torneo Clausura 2026, la directiva de Sporting Cristal ha comenzado a trazar las líneas maestras de su proyecto deportivo para el próximo año. A pesar de que la atención principal está puesta en la lucha por el título nacional, en las oficinas de La Florida ya se toman decisiones trascendentales sobre los pilares del plantel.

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El periodista Julio Peña, de Fútbol Satélite, dio a conocer los primeros movimientos de la dirigencia bajopontina respecto a dos de las figuras más determinantes del equipo. Las informaciones revelan una postura clara sobre el futuro del atacante Hernán Barcos y el director técnico Roberto Mosquera, en un momento donde cada partido del certamen resulta clave.

Hernán Barcos es una de las figuras en actual Sporting Cristal. (Foto: X).

La propuesta de renovación para Hernán Barcos

La situación de Hernán Barcos apunta hacia la continuidad en el ataque celeste por una temporada más. La directiva y el comando técnico valoran de manera positiva su liderazgo en el vestuario, además del rendimiento goleador y la jerarquía mostrada a lo largo del campeonato local.

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La propuesta de renovación por un año adicional ya se encuentra sobre la mesa y cuenta con el consenso de la cúpula deportiva rimense. La decisión final dependerá de la evaluación personal que realice el propio futbolista respecto a su estado físico y su proyección profesional de cara a la temporada 2027.

El futuro de Roberto Mosquera supeditado

En el caso del banquillo, el escenario con Roberto Mosquera responde a una evaluación estrictamente vinculada a los resultados deportivos de la presente campaña. Aunque existe respeto por el trabajo realizado durante el año, la directiva ha supeditado la extensión del vínculo del estratega al desenlace del Torneo Clausura.

La consecución del objetivo institucional y el rendimiento futbolístico en las fechas decisivas serán determinantes para definir la permanencia del estratega patrio. Un balance positivo al cierre del certamen abriría de inmediato las negociaciones para prolongar su estadía al frente del primer equipo.

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Planificación estratégica rumbo a la temporada 2027

El entorno de Sporting Cristal busca mantener el equilibrio entre la exigencia de la competencia actual y la necesidad de estructurar el plantel con anticipación. Asegurar la columna vertebral del equipo resulta prioritario para afrontar tanto la Liga 1 como los torneos internacionales de la siguiente edición.

De esta manera, la recta final del Torneo Clausura 2026 no solo definirá la entrega del trofeo de la temporada, sino también el rumbo táctico y los referentes del club bajopontino para el 2027. Las próximas semanas serán cruciales para confirmar oficialmente el futuro de ambas figuras en el Rímac.

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