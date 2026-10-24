El golazo de Edison Flores de tiro libre para el 1-0 de Universitario ante Juan Pablo II (VIDEO)

'Orejas' Flores anotó de gran manera. Venció la defensa de Matías Vega y adelantó a Universitario en el duro partido ante Juan Pablo II College. Mira el video del tanto.

Se le abrió el arco a Universitario. Edison Flores aprovechó un gran tiro libre cerca del área y con un tiro por arriba de la barrera la clavó junto al palo para el 1-0 ante Juan Pablo II College. Se trata del partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

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Universitario había hecho muchos méritos para abrir el marcador. Sin embargo, el arquero Matías Vega era figura indiscutida con varias atajadas para sostener el cero. Finalmente, al minuto 15 del complemento, ‘Orejas’ Flores expuso al guardameta con un remate fuerte para clavarla junto a un palo.

Este fue recién el cuarto gol de Edison Flores en esta temporada 2026 con ‘La U’. Había anotado tres en el Torneo Apertura, por lo que este es su primero en el Clausura. Precisamente, su último gol había sido el 3 de mayo ante Juan Pablo II College en Trujillo.

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Para el ‘Orejas’ este gol le llega en un momento en el que parece recuperar la titularidad gracias a la confianza que ha depositado Fabián Bustos en él. Cabe recordar que durante la primera parte del año fue perdiendo terreno en la consideración, inclusive a tal punto de ni siquiera ser convocado a los partidos.

Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray sentenció el triunfo de Universitario

Cinco minutos después del primer tanto, Gianluca Lapadula aumentó la cuenta para la ‘U’. Es que luego de una buena jugada por derecha, un centro de Lisandro Alzugaray lo encontró al ‘Bambino’ en el área para definir junto a un palo para el 2-0. Este fue su séptima anotación desde su llegada al club.

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Y sobre el final del encuentro, Lisandro Alzugaray terminó por sentenciar el trámite con un buen gol de zurda para el 3-0. Ese fue su tercer tanto en el Clausura y el quinto en la temporada 2026.

DATOS CLAVE

Edison Flores marcó el 1-0 de tiro libre ante Juan Pablo II College.

marcó el 1-0 de tiro libre ante Juan Pablo II College. Gianluca Lapadula anotó el 2-0, su séptimo gol desde su llegada al club.

anotó el 2-0, su séptimo gol desde su llegada al club. Lisandro Alzugaray marcó el 3-0 definitivo en el Torneo Clausura Liga 1 2026.