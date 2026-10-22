Miguel Vargas tiene el futuro definido después de prácticamente no jugar un minuto en Universitario

Universitario podría perder a un campeón nacional por no darle los minutos que necesita. Conoce la decisión que tomará pronto, Miguel Vargas.

El guardameta chileno-peruano Miguel Vargas tendría los días contados en Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada. Tras un año en el que no logró sumar minutos debido a la consolidación de Diego Romero bajo los tres palos, el arquero planea tomar un nuevo rumbo para su carrera.

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El contrato del guardameta con la institución crema culmina a fin de año y la intención del jugador sería no renovar el vínculo. El principal objetivo de Vargas apunta a buscar continuidad en el terreno de juego, algo que no pudo conseguir durante su permanencia en el cuadro de Ate.

Miguel Vargas renovó la temporada pasada en Universitario. (Foto: X).

El paso de Miguel Vargas por Universitario de Deportes

La estadía de Vargas en Universitario podría llegar a su fin tras su fichaje en diciembre de 2024 para afrontar la temporada 2025. Sin embargo, la titularidad indiscutible de Romero le cerró el espacio para sumar minutos en el primer equipo.

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Antes de su arribo a la ‘U’, el golero tuvo un paso destacado por Cienciano del Cusco, club en el que gozó de regularidad en la Liga 1. Su trayectoria se inició en las divisiones menores de Universidad Católica en Chile, pasando además por instituciones como Deportes Santa Cruz y Cobresal.

La búsqueda de continuidad por parte de Miguel Vargas

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la prioridad del guardameta pasa por encontrar un club donde pueda tener rodaje constante. “Miguel Vargas quiere tapar, a mitad de año lo quiso Colo Colo, es peruano y lo van a querer equipos acá”, señaló el comunicador respecto a las intenciones del guardameta.

El supuesto interés de Colo Colo a mitad de temporada reflejaría que el golero mantiene una cotización atractiva en el mercado sudamericano. Por ello, la idea del guardameta sería sumarse a un proyecto deportivo donde pueda pelear la portería desde el arranque.

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Un perfil atractivo para la Liga 1 y el fútbol chileno

Con el mercado de pases aproximándose, el entorno del futbolista evaluaría opciones tanto en el torneo peruano como en el fútbol chileno. Su doble nacionalidad representa una ventaja estratégica para los clubes interesados, ya que no ocuparía plaza de extranjero.

De concretarse esta postura señalada por Peralta, Miguel Vargas cerraría su ciclo en Universitario para asumir un nuevo reto profesional en 2027. Las siguientes semanas resultarían claves para definir qué camiseta defenderá el guardameta en la siguiente campaña.

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