Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 luego del triunfo de Alianza Atlético ante Juan Pablo II en la ciudad de Sullana.

Empezó a jugarse la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 con el partido de hoy sábado 31 de octubre entre Alianza Atlético vs. Juan Pablo II. El Estadio Campeones del 36 ubicado en la ciudad de Sullana fue testigo de la necesidad de dos equipos en conseguir el triunfo, así que en la siguiente nota veremos a detalle cómo se movieron las tablas de posiciones del campeonato.

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En cuanto al trámite del encuentro en la calurosa ciudad de Sullana, fue Alianza Atlético quien tomó la iniciativa de las acciones ofensivas y Juan Pablo II con sus armas buscó generar peligro sobre campo rival, aunque no fueron capaces de consolidar alguna contundencia y tuvieron pocas chances claras de gol.

Recién a los 55′ apareció Hernán Lupú para abrir el marcador a favor de los locales y a los 91′ llegó el empate gracias a Janio Pósito, pero no valió ya que se sancionó una posición adelantada previa por participación del delantero Matías Almirón. Sin más emociones de por medio, el resultado terminó siendo solo 1-0.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

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Domingo 1 de noviembre

CD Moquegua vs. Los Chankas | 11:00 | Estadio 25 de Noviembre

Cusco FC vs. Sport Boys | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Atlético Grau vs. Universitario de Deportes | 15:30 | Estadio IPD Mansiche

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs. FBC Melgar | 11:00 | Estadio IPD Huancayo

UTC vs. Deportivo Garcilaso | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alberto Gallardo

Martes 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. ADT | 15:00 | Estadio Juan Maldonado

Alianza Lima vs. Cienciano | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva

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DATOS CLAVES