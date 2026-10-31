Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Empezó a jugarse la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 con el partido de hoy sábado 31 de octubre entre Alianza Atlético vs. Juan Pablo II. El Estadio Campeones del 36 ubicado en la ciudad de Sullana fue testigo de la necesidad de dos equipos en conseguir el triunfo, así que en la siguiente nota veremos a detalle cómo se movieron las tablas de posiciones del campeonato.
En cuanto al trámite del encuentro en la calurosa ciudad de Sullana, fue Alianza Atlético quien tomó la iniciativa de las acciones ofensivas y Juan Pablo II con sus armas buscó generar peligro sobre campo rival, aunque no fueron capaces de consolidar alguna contundencia y tuvieron pocas chances claras de gol.
Recién a los 55′ apareció Hernán Lupú para abrir el marcador a favor de los locales y a los 91′ llegó el empate gracias a Janio Pósito, pero no valió ya que se sancionó una posición adelantada previa por participación del delantero Matías Almirón. Sin más emociones de por medio, el resultado terminó siendo solo 1-0.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
El crack ecuatoriano que sonó en Sporting Cristal y que ahora está en la mira de Universitario
Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua vs. Los Chankas | 11:00 | Estadio 25 de Noviembre
- Cusco FC vs. Sport Boys | 13:15 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Atlético Grau vs. Universitario de Deportes | 15:30 | Estadio IPD Mansiche
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo vs. FBC Melgar | 11:00 | Estadio IPD Huancayo
- UTC vs. Deportivo Garcilaso | 13:15 | Estadio Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alberto Gallardo
Martes 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs. ADT | 15:00 | Estadio Juan Maldonado
- Alianza Lima vs. Cienciano | 20:00 | Estadio Alejandro Villanueva
DATOS CLAVES
- Alianza Atlético venció 1-0 a Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
- Hernán Lupú anotó el único gol del partido a los 55 minutos de juego.
- El gol de Janio Pósito a los 91′ fue anulado por posición adelantada.