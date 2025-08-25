Árbitro peruano se habría ido de juerga antes de dirigir un partido de Liga 2: imágenes y videos reveladores

El escándalo en el fútbol peruano no se detiene. El reciente encuentro entre Comerciantes FC y Unión Comercio, correspondiente a la Liga 2, culminó en un torbellino de indignación y acusaciones. La hinchada loretana no solo lamentó la derrota de su equipo, sino que estalló en furia ante lo que califican como un arbitraje “vergonzoso” y “descaradamente parcializado” que, según ellos, favoreció una vez más al equipo visitante.

Enorme polémica se despertó en la Liga 2

El centro de todas las miradas y el principal señalado de la polémica fue el árbitro Jesús Cartagena. Las acusaciones en su contra son graves: se le señala de haber dirigido el partido en un aparente estado de ebriedad. Testigos presenciales afirman haber visto a Cartagena en la madrugada del mismo día del encuentro en conocidos establecimientos nocturnos de Iquitos. Según estos relatos, el árbitro habría estado “dándose su bomba” en dos locales distintos, primero en “Terrazas” y luego en “Enchiladas”, sin ninguna consideración por la trascendental responsabilidad que le esperaba horas después en el campo de juego. Las siguientes imágenes llegaron a nuestra redacción.

La indignación entre los aficionados es palpable. “Cada vez que jugamos contra Unión Comercio tenemos que soportar un arbitraje nefasto. Ya no es coincidencia, siempre pasa lo mismo”, exclamó un hincha visiblemente molesto a la salida del estadio, reflejando el sentir generalizado de una afición que se siente constantemente perjudicada. Las redes sociales se han inundado de comentarios y videos que intentan documentar las supuestas irregularidades.

Jesús Cartagena señalado por todos

La actuación de Jesús Cartagena dejó un reguero de dudas y controversias. Se le acusa de haber cobrado faltas polémicas en contra del Comerciantes FC, ignorando por completo otras infracciones claras a favor del equipo local. Estas decisiones arbitrales generaron un ambiente de extrema tensión, tanto en la cancha, donde los jugadores del Comerciantes FC mostraron su frustración, como en las tribunas, donde los gritos y silbidos de la afición no cesaron. La sensación de injusticia permeó todo el estadio, dejando un sabor amargo en la boca de los seguidores loretanos y reavivando el debate sobre la calidad y la transparencia del arbitraje en el fútbol peruano.

El historial polémico de Jesús Cartagena

El historial de Jesús Cartagena, árbitro peruano, está marcado por controversias y denuncias frecuentes en la Liga 1. Ha sido objeto de críticas por decisiones polémicas en partidos cruciales, como la anulación de goles, la omisión de penales y expulsiones controvertidas. Clubes como Universitario, Alianza Lima y Sport Boys han solicitado revisiones de sus actuaciones ante la CONAR. Un ejemplo notable fue cuando el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FPF no pudo aplicar sanciones debido a los informes “contradictorios” que Cartagena presentó sobre una disputa entre jugadores de Universitario y Melgar.