Hernán Barcos dejó un mensaje para Alianza Lima en la previa del clásico con Sporting Cristal

Hernán Barcos conversó con la prensa nacional y no dudó en responder cuando fue consultado por el clásico ante Alianza Lima. Sin generar controversia, el goleador de Sporting Cristal fue claro y contundente.

Todavía deberá terminar la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 para luego pensar en la siguiente jornada, aunque claramente el clásico que disputarán Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo tiene diversos condimentos. Además de que ambos equipos pelearán por el título nacional, será una muy buena ocasión de ver a Hernán Barcos frente a su exequipo.

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Fuente: Sporting Cristal.

Justamente, dicho escenario es el que muchos de los hinchas esperan y más aún cuando Hernán Barcos se ha convertido en uno de los delanteros más importantes de Sporting Cristal. Sabiendo que el duelo se jugará solo con hinchada rimense en las tribunas, el delantero habló al respecto y en cierta manera dejó un rotundo mensaje de cara al encuentro ante Alianza Lima.

“En realidad, los 5 partidos que nos quedan son vitales porque poder ganarle a Cusco, ganarle a Alianza, pelear otros 3 y te quedas fuera. Entonces, los 5 que tenemos son 5 finales para nosotros y tenemos que ganar. Voy partido a partido. Seguramente la semana que viene empezaremos a pensar en Alianza“; comentó Hernán Barcos el día de hoy en charla con los medios locales.

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"Voy partido a partido. La semana que viene ya pensaremos en ALIANZA LIMA." 🔵🔜



🗣️ HERNÁN BARCOS asegura que está 100% enfocado en el duelo de este sábado entre Sporting Cristal y Cusco FC. pic.twitter.com/Skh4WK8mjK — Fútbol en América (@FAamericatv) October 23, 2026

En la previa del viaje de Sporting Cristal a la ciudad imperial, el delantero celeste fue mucho más a fondo y habló sobre el nivel del rival como es Cusco FC. “Nos quedan 5 partidos y los 5 son 5 finales para nosotros y lo vamos a jugar como tal. No es fácil, ellos juegan bien y tienen la ventaja de la altura, pero nosotros también venimos encaminados y sabemos el trabajo que tenemos que hacer”.

¿La titularidad de Hernán Barcos ante Alianza Lima sería un as bajo la manga?

Si bien Hernán Barcos no viene siendo titular en las planificaciones estelares de Roberto Mosquera en Sporting Cristal, es cierto que sus ingresos en los segundos tiempos vienen siendo claves para cerrar los resultados. Además, el reciente fallecimiento de su madre lo alejó de varios partidos y ahora viene poniéndose a punto, así que ante Alianza Lima podría sorprender.

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Teniendo por descontada su calidad, categoría y jerarquía como goleador, la presencia de Hernán Barcos frente a Alianza Lima podría ser un golpe emocional para su excompañeros. Otro aspecto a resaltar es el conocimiento del grupo blanquiazul y de los jugadores con los que supo compartir, así que todo dependerá de lo que pueda decidir pronto el comando técnico celeste.

Fuente: Alianza Lima.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se jugará en el Estadio Alberto Gallardo.

se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Hernán Barcos declaró que a Sporting Cristal le quedan 5 finales por disputar.

declaró que a le quedan por disputar. Hinchada rimense será la única permitida en el clásico ante Alianza Lima.