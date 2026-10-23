FBC Melgar sufrió sobre el final este viernes para vencer a UTC en Cajamarca. Fue 2-1 para el equipo de Miguel Rondelli que, gracias a este resultado, se sube momentáneamente al primer lugar del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Todavía restan jugarse el resto de los partidos de la jornada 13.
Los goles de Bernardo Cuesta y Nicolás Quagliatta le dieron la victoria a Melgar, que igualó la línea de puntos de Sport Huancayo y Sporting Cristal en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. UTC, que ya descendió a Liga 2, lo hizo sufrir sobre el final con el gol de Luis Garro.
A la jornada de viernes se le sumó otro partido. Fue empate 1-1 entre Atlético Grau y ADT en La Matanza por los goles de Patricio Álvarez (de penal) y Horacio Benincasa. El duelo tuvo un final caliente por el gol anulado a Jonatan Bauman, quien terminó expulsado. Con este resultado, se complica el cuadro de Tarma con el descenso.
La jornada 13 del Clausura 2026 tendrá varios partidos a seguir en la lucha por ganar el certamen. Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario verán acción este sábado 24 de octubre. En tanto, el domingo será el turno para Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, entre otros.
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Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 23 DE OCTUBRE
- UTC 1-2 FBC Melgar (Luis Garro 87′ / Bernardo Cuesta 7′ y Nicolás Quagliata 68′) en Cajamarca.
- Atlético Grau 1-1 ADT (Patricio Álvarez -penal- 26′ / Horacio Benincasa 61′) en La Matanza.
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo vs. Alianza Atlético | IPD Huancayo | 12:45 horas
- Cusco FC vs. Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega | 15:15 horas
- Universitario vs. Juan Pablo II College | Monumental U Marathon | 20:30 horas
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Comerciantes Unidos vs. Cienciano | Juan Maldonado Gamarra | 11:00 horas
- CD Moquegua vs. Alianza Lima | 25 de Noviembre | 13:15 horas
- Sport Boys vs. FC Cajamarca | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas
- Deportivo Garcilaso vs. Chankas CYC | Inca Garcilaso de la Vega | 18:00 horas
DATOS CLAVE
- Victoria de FBC Melgar: Ganó 2-1 a UTC con gol de Bernardo Cuesta.
- Torneo Clausura 2026: Melgar alcanzó el primer lugar junto a Huancayo y Cristal.
- Descenso de UTC: El equipo cayó a Liga 2 este viernes 23 de octubre.