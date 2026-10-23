Pensando en Alianza Lima: los 3 jugadores en capilla de Sporting Cristal para visitar a Cusco FC

Sporting Cristal viajó a la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC y a la vez deberán pensar en el clásico ante Alianza Lima. Además, algunos jugadores tendrán que cuidarse en demasía para no ser suspendidos.

Empezó la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y Sporting Cristal tiene una tremenda misión por delante: ganar de visita ante Cusco FC y mantenerse en el primer lugar del campeonato. No será una tarea para nada sencilla por la complejidad del rival y del escenario, peor aún cuando pensando en el futuro cercano podrían perder a tres piezas realmente claves en el equipo titular.

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Fuente: Sporting Cristal.

Si bien los partidos no se ganan antes de jugar y este campeonato ha evidenciado que cada paso es vital para los objetivos de cada equipo, Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC y luego tendrá que recibir a Alianza Lima. Resulta que los celestes tienen a tres jugadores en capilla, así que de ser amonestados en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega no estarán en el Estadio Alberto Gallardo.

Hablamos de Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva. Son tres futbolistas titulares e indiscutidos en el esquema inicial del profesor Roberto Mosquera y que seguramente serán titulares frente a Cusco FC en la ciudad imperial. Siendo dos partidos de vital relevancia los que se vienen, deberán cuidarse en demasía para no quedarse ausentes con una nueva amonestación.

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Cristiano Da Silva, Santiago González y Yoshimar Yotún son los 3 jugadores que tiene Sporting Cristal en capilla. De recibir una amarilla mañana ante Cusco FC, no estarán disponibles ante Alianza Lima.



📸: @ClubSCristal pic.twitter.com/hplhTlQJuY — Daniel Zubiate Salinas (@DanielZubiateS) October 23, 2026

El esquema base de Sporting Cristal en este Torneo Clausura 2026

Teniendo en cuenta que tanto Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva son jugadores determinantes, en base a ello es que Sporting Cristal encontró un equipo y esquema titular base para afrontar los partidos de la mejor manera. El sistema 4-4-2 es el que más se viene acomodando a las características de los protagonistas que están siendo elegidos por Roberto Mosquera.

La defensa, el mediocampo y el ataque celeste se han complementado de tal manera que ahora mismo no sorprende que sean candidatos firmes al título del Torneo Clausura 2026. En el caso de que algunos de los nombres mencionados sean amonestados ante Cusco FC y queden fuera del esperado clásico contra Alianza Lima, hablaremos de sensibles ausencias a como de lugar.

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Fuente: Sporting Cristal.

Día y hora de los partidos de Sporting Cristal ante Cusco FC y Alianza Lima

Sporting Cristal visitará a Cusco FC el sábado 24 de octubre desde las 15:15 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Luego, el jueves 29 de octubre recibirá a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo a las 15:30 horas. Por la fecha 13 y 14 del Torneo Clausura 2026, respectivamente, los celestes tienen dos verdaderas pruebas de fuego para afianzarse como líderes del campeonato.

DATOS CLAVES

Yotún, González y Da Silva están a una amonestación de perderse el clásico.

están a una amonestación de perderse el clásico. Sporting Cristal visitará a Cusco FC el sábado 24 de octubre a las 15:15 .

visitará a el sábado a las . 29 de octubre será el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima a las 15:30.