Desde Universitario confirmó que el futbolista tenía acordado su futuro con ellos. Pero este jugador extranjero, contó una historia distinta.

El mercado de pases en el fútbol peruano acaba de sufrir un inesperado giro tras las contundentes declaraciones de Carlos Gruezo. Mientras en Universitario de Deportes daban por sentado que el mediocampista extranjero tenía su futuro acordado con la institución, el propio futbolista se encargó de desmentir cualquier tipo de trato cerrado.

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La situación ha generado un evidente cortocircuito informativo entre las versiones que emanaban desde Ate y la realidad que manifiesta el entorno del jugador. La expectativa de los hinchas merengues por sumar a un refuerzo de jerarquía internacional para la próxima temporada se ha enfriado de golpe.

Carlos Gruezo estuvo en la Liga de Quito ecuatoriana. (Foto: X).

El desmentido público de Carlos Gruezo

Lejos de confirmar su inminente arribo a Lima, el mundialista con la selección de Ecuador fue tajante al referirse a su vínculo actual con el equipo peruano. Gruezo reconoció el interés y la buena comunicación existente, pero descartó de plano que haya tratativas formales en este momento.

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“Las puertas siempre han estado abiertas para Junior. Se va a dar, no sé si será ahora o más adelante (…) Siempre estamos en contacto, pero ahora mismo no hay ninguna negociación”.

Estas palabras contradicen directamente el optimismo que se manejaba en Universitario, donde se aseguraba que el acuerdo ya estaba encaminado. El volante dejó en claro que su llegada no es un hecho consumado y que cualquier posibilidad queda supeditada a un futuro incierto.

Incertidumbre en la planificación de Universitario

Este freno obligado representa un dolor de cabeza para la dirección deportiva de Universitario de Deportes, que consideraba al ecuatoriano como su primera gran carta en el exterior. La filtración de un acuerdo supuestamente cerrado contrasta con la postura cauta y distante del mediocampista.

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👀 “Siempre las puertas están abiertas para Junior”.



🔜 “En un par de semanas tomaré la decisión sobre mi futuro”.



🎤 Carlos Grueso 🇪🇨, actualmente compitiendo en el torneo The Legends con Máster Gobernación.



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El escenario obliga a la dirigencia crema a revisar sus tiempos y a manejar con mayor reserva el estado real de sus gestiones en el mercado. Dar por cerrado un fichaje sin firma de por medio vuelve a exponer al club a desmentidos públicos que golpean su credibilidad deportiva.

Ahora, el comando técnico y la administración merengue deberán evaluar si insisten por el fichaje en las próximas semanas o si activan un plan alternativo en el extranjero. Por lo pronto, el mercado crema suma un capítulo de incertidumbre antes de definir su plantilla oficial.

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