Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras CD Moquegua 0-1 Alianza Lima

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego de la buena victoria de Alianza Lima en su visita a CD Moquegua.

La jornada de hoy domingo 25 de octubre sigue su curso en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. CD Moquegua recibió a Alianza Lima en el Estadio 25 de Noviembre en una calurosa tarde que tuvo varios momentos de buen juego. Luego del triunfo de la visita por 1-0, en la siguiente nota vamos a ver a detalle cómo van moviéndose las tablas de posiciones del campeonato.

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En un inicio del trámite del partido, fue Alianza Lima quien tomó la iniciativa ante un CD Moquegua que se mostró bastante resguardado en defensa. Eso sí, los blanquiazules no fueron contundentes en sus aproximaciones y recién a los 87′ apareció Alan Cantero para abrir el marcador tras un buen cabezazo en área rival. Sin más emociones de por medio, los tres puntos fueron para los victorianos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones del Acumulado 2026

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Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 23 DE OCTUBRE

UTC 1-2 FBC Melgar

Atlético Grau 1-1 ADT

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético

Cusco FC 3-1 Sporting Cristal

Universitario 3-0 Juan Pablo II College

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Comerciantes Unidos 3-1 Cienciano

CD Moquegua 0-1 Alianza Lima

Sport Boys vs. FC Cajamarca | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas

Deportivo Garcilaso vs. Chankas CYC | Inca Garcilaso de la Vega | 18:00 horas

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DATOS CLAVES