Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras CD Moquegua 0-1 Alianza Lima

La jornada de hoy domingo 25 de octubre sigue su curso en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. CD Moquegua recibió a Alianza Lima en el Estadio 25 de Noviembre en una calurosa tarde que tuvo varios momentos de buen juego. Luego del triunfo de la visita por 1-0, en la siguiente nota vamos a ver a detalle cómo van moviéndose las tablas de posiciones del campeonato.
En un inicio del trámite del partido, fue Alianza Lima quien tomó la iniciativa ante un CD Moquegua que se mostró bastante resguardado en defensa. Eso sí, los blanquiazules no fueron contundentes en sus aproximaciones y recién a los 87′ apareció Alan Cantero para abrir el marcador tras un buen cabezazo en área rival. Sin más emociones de por medio, los tres puntos fueron para los victorianos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026
El picante recibimiento que preparan los hinchas de Sporting Cristal contra de Luis Advíncula
VIERNES 23 DE OCTUBRE
- UTC 1-2 FBC Melgar
- Atlético Grau 1-1 ADT
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético
- Cusco FC 3-1 Sporting Cristal
- Universitario 3-0 Juan Pablo II College
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Comerciantes Unidos 3-1 Cienciano
- CD Moquegua 0-1 Alianza Lima
- Sport Boys vs. FC Cajamarca | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas
- Deportivo Garcilaso vs. Chankas CYC | Inca Garcilaso de la Vega | 18:00 horas
DATOS CLAVES
- Alianza Lima superó 0-1 a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre.
- Alan Cantero marcó el único gol del triunfo blanquiazul a los 87 minutos.
- El duelo por el Torneo Clausura 2026 se disputó este 25 de octubre.