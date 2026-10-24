El picante recibimiento que preparan los hinchas de Sporting Cristal contra de Luis Advíncula

Luis Advíncula es uno de los más señalados por los hinchas de Sporting Cristal. Su visita al Estadio Alberto Gallardo no será tomada de la mejor manera y por ello es que se alista una singular bienvenida.

Para nadie es ninguna novedad que el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima fue uno de los más importantes de la temporada 2026. Cuando quizá muchos pensaron que de volver al fútbol peruano no lo pensaría dos veces para ponerse la camiseta de Sporting Cristal, decidió irse a La Victoria. Ahora se viene un nuevo clásico y los hinchas celestes se la tienen jurada por lo que hizo.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El folklore del fútbol peruano es así. Siempre y cuando no se cometan excesos ni mucho menos agravios en contra del futbolista, por ahora parece que estamos frente a un picante recibimiento que alistan los aficionados de Sporting Cristal en contra de Luis Advíncula. Será la primera vez que el defensor pise el Estadio Alberto Gallardo con camiseta de Alianza Lima y no lo pasará tan bien.

Resulta que en redes sociales se ha filtrado la iniciativa del pueblo rimense, la cual se basa en la creación de billetes de 200 soles con el rostro de Luis Advíncula en lugar de Santa Rosa de Lima en una clara alusión a la preferencia de lo económico en su fichaje por Alianza Lima. Se ha filtrado que desde las tribunas caerán estos miles de papeles por el lado del lateral derecho.

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𝗡𝗢 𝗟𝗢 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗥𝗜𝗠𝗔𝗖 ❌ Hinchas de Sporting Cristal mandaron a imprimir billetes de Luis Advincula para el partido entre celestes y blanquiazules. Recordemos que el lateral era conocido por su hinchaje celeste y se pasó a Alianza Lima. Parece que habrá un… pic.twitter.com/m1q1I7YHQr — PaseGol (@PaseGol_Peru) October 21, 2026

La arenga de Luis Advíncula en Alianza Lima dejando de lado a Sporting Cristal

Siendo un titular indiscutible dentro del esquema de Pablo Guede y que claramente será inicialista en el próximo clásico ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, hace algunos días se publicó un video de la interna blanquiazul en la previa del encuentro de visita ante Cusco FC. Si bien lo más relevante fue el triunfo conseguido, lo dicho por el defensor generó eco.

“Estamos representando al equipo más grande del Perú“; fue la frase de Luis Advíncula en el camerino de Alianza Lima y de todas maneras ocasionó un malestar en los aficionados de Sporting Cristal que de alguna forma ahora tendrán la oportunidad de mostrarse en sociedad con singulares billetes de 200 soles. Veremos qué postura toma el futbolista la próxima semana.

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"Estamos representando al equipo más grande del Perú"



Luis Advíncula, aliancista hasta la vena. pic.twitter.com/zrRkaymQ4k — AzvL (@AzvLForever) October 15, 2026

Día y hora del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima el próximo jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Sin duda alguna, será el gran partido de la semana ya que tendrá diversos condimentos, como por ejemplo que ambos equipos vienen peleando por la obtención del título nacional y no quieren dejar puntos al azar.

DATOS CLAVES

Hinchas de Sporting Cristal lanzarán billetes de 200 soles con rostro de Luis Advíncula .

lanzarán con rostro de . Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán el 29 de octubre a las 15:30 horas .

jugarán el a las . Luis Advíncula jugará su primer clásico en el Estadio Alberto Gallardo con Alianza Lima.