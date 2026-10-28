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¿Cómo va el descenso? Tabla de posiciones del Acumulado 2026 en pleno FC Cajamarca vs. UTC

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 enfrentó a los cuatro equipos en los últimos lugares de la tabla del Acumulado. UTC ya descendió, pero resta un lugar.

ADT y CD Moquegua se enfrentaron en Tarma.
© Liga 1 Te ApuestoADT y CD Moquegua se enfrentaron en Tarma.

Este miércoles 28 de octubre se juegan dos partidos decisivos en la lucha por no descender en la Liga 1 2026. El primer partido tuvo la victoria de ADT como local ante CD Moquegua. Así, ha salido de la zona de descenso, mientras que FC Cajamarca y UTC juegan algo más que un clásico en el Héroes de San Ramón.

La Asociación Deportiva Tarma logró un buen triunfo por 2-0 en el Unión Tarma ante CD Moquegua. Juan Lucumí, de penal, y Said Peralta anotaron para el equipo de Víctor Rivera, que salió de la posición 17 de la tabla del Acumulado, que manda a un equipo a Liga 2.

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Pase lo que pase en el clásico de Cajamarca, ADT sale de la zona de descenso por esta fecha. Ese lugar quedó ahora para FC Cajamarca, aunque, si vence a UTC, dejará en ese puesto 17 al Deportivo Moquegua. Por lo cual, todo está peleado en la parte del fondo de la tabla.

Cabe recordar que UTC, debido a la gran cantidad de puntos de sanción que sufrió este año, y por la mala campaña, ha consumado su descenso a Liga 2. Pero, en esta jornada, es protagonista importante de la lucha por mantener la categoría.

Así va la tabla de posiciones del Acumulado 2026

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Alianza Lima65301983+30
2Universitario de Deportes56301686+18
3FBC Melgar53301587+19
4Deportivo Garcilaso51301569+15
5Cusco FC483015312+2
6Cienciano473014511+7
7Los Chankas463013710-11
8Sporting Cristal443013512+9
9Sport Huancayo443113513-4
10Alianza Atlético433012711+1
11Juan Pablo II College413111812-9
12Sport Boys37*3011811+1
13Comerciantes Unidos343081012-3
14Atlético Grau34309714-7
15ADT29317915-12
16CD Moquegua28*317717-21
17FC Cajamarca27*307716-14
18UTC10*304818-21
  • UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
  • Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
  • FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
  • ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
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Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

  • Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo (Erinson Ramírez -penal- 65′ y Jack Durán 90+7′) en Chongoyape.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

  • ADT 2-0 CD Moquegua (Juan Lucumí -penal- 18′ y Said Peralta 66′) en Tarma.
  • FC Cajamarca vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón | 1:15 P.M.
  • Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 | 3:30 P.M.
  • Cienciano vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 7:00 P.M.

JUEVES 29 DE OCTUBRE

  • Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas | 1:00 P.M.
  • Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Alberto Gallardo | 3:30 P.M.
  • FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

  • Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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