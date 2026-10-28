¿Cómo va el descenso? Tabla de posiciones del Acumulado 2026 en pleno FC Cajamarca vs. UTC

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 enfrentó a los cuatro equipos en los últimos lugares de la tabla del Acumulado. UTC ya descendió, pero resta un lugar.

Este miércoles 28 de octubre se juegan dos partidos decisivos en la lucha por no descender en la Liga 1 2026. El primer partido tuvo la victoria de ADT como local ante CD Moquegua. Así, ha salido de la zona de descenso, mientras que FC Cajamarca y UTC juegan algo más que un clásico en el Héroes de San Ramón.

Publicidad

La Asociación Deportiva Tarma logró un buen triunfo por 2-0 en el Unión Tarma ante CD Moquegua. Juan Lucumí, de penal, y Said Peralta anotaron para el equipo de Víctor Rivera, que salió de la posición 17 de la tabla del Acumulado, que manda a un equipo a Liga 2.

Pase lo que pase en el clásico de Cajamarca, ADT sale de la zona de descenso por esta fecha. Ese lugar quedó ahora para FC Cajamarca, aunque, si vence a UTC, dejará en ese puesto 17 al Deportivo Moquegua. Por lo cual, todo está peleado en la parte del fondo de la tabla.

Cabe recordar que UTC, debido a la gran cantidad de puntos de sanción que sufrió este año, y por la mala campaña, ha consumado su descenso a Liga 2. Pero, en esta jornada, es protagonista importante de la lucha por mantener la categoría.

Publicidad

Así va la tabla de posiciones del Acumulado 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Alianza Lima 65 30 19 8 3 +30 2 Universitario de Deportes 56 30 16 8 6 +18 3 FBC Melgar 53 30 15 8 7 +19 4 Deportivo Garcilaso 51 30 15 6 9 +15 5 Cusco FC 48 30 15 3 12 +2 6 Cienciano 47 30 14 5 11 +7 7 Los Chankas 46 30 13 7 10 -11 8 Sporting Cristal 44 30 13 5 12 +9 9 Sport Huancayo 44 31 13 5 13 -4 10 Alianza Atlético 43 30 12 7 11 +1 11 Juan Pablo II College 41 31 11 8 12 -9 12 Sport Boys 37* 30 11 8 11 +1 13 Comerciantes Unidos 34 30 8 10 12 -3 14 Atlético Grau 34 30 9 7 14 -7 15 ADT 29 31 7 9 15 -12 16 CD Moquegua 28* 31 7 7 17 -21 17 FC Cajamarca 27* 30 7 7 16 -14 18 UTC 10* 30 4 8 18 -21

UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Publicidad

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo (Erinson Ramírez -penal- 65′ y Jack Durán 90+7′) en Chongoyape.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT 2-0 CD Moquegua (Juan Lucumí -penal- 18′ y Said Peralta 66′) en Tarma.

FC Cajamarca vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón | 1:15 P.M.

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 | 3:30 P.M.

Cienciano vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 7:00 P.M.

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas | 1:00 P.M.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Alberto Gallardo | 3:30 P.M.

FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.

Publicidad

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE