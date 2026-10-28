¿Cómo va el descenso? Tabla de posiciones del Acumulado 2026 en pleno FC Cajamarca vs. UTC

Este miércoles 28 de octubre se juegan dos partidos decisivos en la lucha por no descender en la Liga 1 2026. El primer partido tuvo la victoria de ADT como local ante CD Moquegua. Así, ha salido de la zona de descenso, mientras que FC Cajamarca y UTC juegan algo más que un clásico en el Héroes de San Ramón.
La Asociación Deportiva Tarma logró un buen triunfo por 2-0 en el Unión Tarma ante CD Moquegua. Juan Lucumí, de penal, y Said Peralta anotaron para el equipo de Víctor Rivera, que salió de la posición 17 de la tabla del Acumulado, que manda a un equipo a Liga 2.
Pase lo que pase en el clásico de Cajamarca, ADT sale de la zona de descenso por esta fecha. Ese lugar quedó ahora para FC Cajamarca, aunque, si vence a UTC, dejará en ese puesto 17 al Deportivo Moquegua. Por lo cual, todo está peleado en la parte del fondo de la tabla.
Cabe recordar que UTC, debido a la gran cantidad de puntos de sanción que sufrió este año, y por la mala campaña, ha consumado su descenso a Liga 2. Pero, en esta jornada, es protagonista importante de la lucha por mantener la categoría.
Así va la tabla de posiciones del Acumulado 2026
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Alianza Lima
|65
|30
|19
|8
|3
|+30
|2
|Universitario de Deportes
|56
|30
|16
|8
|6
|+18
|3
|FBC Melgar
|53
|30
|15
|8
|7
|+19
|4
|Deportivo Garcilaso
|51
|30
|15
|6
|9
|+15
|5
|Cusco FC
|48
|30
|15
|3
|12
|+2
|6
|Cienciano
|47
|30
|14
|5
|11
|+7
|7
|Los Chankas
|46
|30
|13
|7
|10
|-11
|8
|Sporting Cristal
|44
|30
|13
|5
|12
|+9
|9
|Sport Huancayo
|44
|31
|13
|5
|13
|-4
|10
|Alianza Atlético
|43
|30
|12
|7
|11
|+1
|11
|Juan Pablo II College
|41
|31
|11
|8
|12
|-9
|12
|Sport Boys
|37*
|30
|11
|8
|11
|+1
|13
|Comerciantes Unidos
|34
|30
|8
|10
|12
|-3
|14
|Atlético Grau
|34
|30
|9
|7
|14
|-7
|15
|ADT
|29
|31
|7
|9
|15
|-12
|16
|CD Moquegua
|28*
|31
|7
|7
|17
|-21
|17
|FC Cajamarca
|27*
|30
|7
|7
|16
|-14
|18
|UTC
|10*
|30
|4
|8
|18
|-21
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
Después de perder contra Alianza Lima: CD Moquegua denuncia que sus jugadores fueron sobornados
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026
MARTES 27 DE OCTUBRE
- Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo (Erinson Ramírez -penal- 65′ y Jack Durán 90+7′) en Chongoyape.
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
- ADT 2-0 CD Moquegua (Juan Lucumí -penal- 18′ y Said Peralta 66′) en Tarma.
- FC Cajamarca vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón | 1:15 P.M.
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 | 3:30 P.M.
- Cienciano vs. Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | 7:00 P.M.
JUEVES 29 DE OCTUBRE
- Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas | 1:00 P.M.
- Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Alberto Gallardo | 3:30 P.M.
- FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
- Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.