Universitario recibe la peor noticia posible pensando en el partido ante Sport Huancayo por la Liga 1

El partido de la última fecha de Liga 1: Universitario contra Sport Huancayo de visita. Está trayendo un problema para los hinchas merengues.

El partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes por la Liga 1 sumó una complicación severa respecto a las garantías de seguridad y la habilitación del recinto deportivo. Tras una reunión de coordinación, las autoridades autorizaron únicamente la apertura de la tribuna occidente para el desarrollo del compromiso.

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La tribuna oriente continúa sin contar con el permiso correspondiente para recibir público. Esta situación reduce de manera considerable el aforo habitual del Estadio IPD Huancayo, y cambia por completo el panorama logístico del encuentro.

Universitario jugará la última jornada contra Sporr Huancayo. (Foto: X).

La Policía Nacional definirá el ingreso de ambas hinchadas

Según informó el periodista Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de X, el escenario actual deja en suspenso la presencia de la parcialidad visitante. La decisión final sobre si el encuentro se disputará con ambas hinchadas o únicamente con público local recae ahora en la Policía Nacional del Perú.

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De confirmarse la restricción para los seguidores visitantes, el cuadro merengue perdería un respaldo fundamental en una plaza siempre exigente. La institución crema aguarda el pronunciamiento oficial de las fuerzas del orden para comunicar los pasos a seguir a su afición.

El aviso previo sobre el uso de camisetas en Huancayo

Esta determinación policial es consecuencia directa de lo advertido días atrás por el mismo comunicador en el programa Hablemos de MAX de L1 MAX. En aquel espacio televisivo, Peralta adelantó que los hinchas de Universitario podrían verse obligados a ingresar sin la camiseta del club para evitar incidentes.

La falta de habilitación en el sector oriente obliga a concentrar a los asistentes en un solo sector del estadio. Ante el riesgo de que ambas aficiones compartan espacio en la tribuna occidente, las medidas de control buscan minimizar cualquier foco de conflicto.

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Un panorama complejo en la recta final del campeonato

El equipo dirigido por el comando técnico crema afronta este duelo en un tramo determinante de la temporada. Contar o no con el aliento de su público en las gradas representa un factor anímico de peso en la lucha por los objetivos del club.

Mientras se espera la resolución definitiva de las autoridades competentes, la expectativa crece entre los aficionados que planeaban viajar a la ciudad incontrastable. Las próximas horas serán decisivas para conocer las condiciones finales bajo las cuales se jugará este compromiso por el torneo local.

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