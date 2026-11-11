Uno de los mejores futbolistas en su puesto dentro de Liga 1: es de interés principal de Universitario

Universitario piensa en la próxima temporada, y podría fichar a un jugador de alto nivel. Se trata de un crack de la presente temporada 2026.

Universitario de Deportes ya empezó a mover sus fichas en el mercado de pases pensando en la estructuración de su plantilla para el 2027. En Ate buscan potenciar el carril izquierdo y han puesto la mira en uno de los defensores más destacados de la presente Liga 1: Mathías Llontop.

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El lateral izquierdo de 24 años se ha afianzado como una pieza indispensable en la campaña de Sport Boys, exhibiendo regularidad, ida y vuelta constante y una solidez defensiva que despertó el interés del área deportiva crema.

Mathías Llontop figura de Sport Boys esta temporada. (Foto: X).

La situación contractual y la postura de su entorno

Llontop finaliza su préstamo con el cuadro rosado en diciembre de 2026 y pertenece contractualmente a FBC Melgar. Sin embargo, la posibilidad de que continúe en el elenco arequipeño es remota.

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El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, de L1 MAX y A Presión, reveló la información mediante su cuenta de X (Twitter):

“Mathías Llontop es del gusto de Universitario. El defensor termina el préstamo con Sport Boys a fines de 2026, procedente de FBC Melgar. Es ‘muy posible’ que no siga el próximo año. Recordar que Sebastián Aranda aún tiene contrato con el club hasta fines de 2028”.

Números que justifican el interés de Universitario

El rendimiento del carrilero en la temporada 2026 respalda las intenciones de la dirigencia estudiantil de contar con sus servicios:

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Continuidad al máximo: Suma 33 partidos disputados a lo largo del año (29 por Liga 1 y 4 por Copa de la Liga).

Aporte en ataque: Acumula 3 asistencias de gol jugando desde el perfil zurdo.

Presencia física y recorrido: Supera los 2,300 minutos en cancha, consolidándose como uno de los laterales con mayor despliegue de la competición.

Por su parte, el futbolista declaró tras el cierre del torneo que su representante se encargará de evaluar las opciones para su futuro, mientras en Sport Boys intentan retenerlo de cara a su año centenario y en Ate alistan la propuesta para cerrar su fichaje.

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