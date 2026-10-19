Tottenham vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 7 de la Premier League

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Pocas veces un equipo que cierra la tabla llega como favorito, pero ese es el panorama extraño que atraviesa el Tottenham antes de este cruce.

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Para el local es una final anticipada para empezar a despegar del fondo, mientras que el Coventry llega envalentonado y con chance de meterse en la mitad alta si saca un resultado en Londres.

La actualidad de ambos equipos

El Tottenham es último con apenas 3 puntos en 6 fechas, un dato que contrasta con su cartel y que ya empieza a generar ruido. El empate de visitante ante el Manchester United cortó una racha negativa, pero la derrota previa con Aston Villa y el 0-0 frente a Everton explican por qué todavía no despega en la tabla.

El Coventry llega en otra sintonía. Goleó 4-1 de local al Newcastle y antes había ganado como visitante ante el Nottingham Forest, una seguidilla que lo metió en zona media con 6 unidades. El golpe 0-5 contra el Brighton quedó atrás y el equipo parece haber encontrado una identidad más sólida en las últimas semanas.

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El historial entre Tottenham y Coventry

El historial favorece claramente al Tottenham, que ganó 31 de los 68 enfrentamientos contra 18 del Coventry, con 19 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 113 tantos a favor contra 86 en contra a lo largo de todos esos cruces.

En los duelos más recientes el dominio también fue tottenham: la última vez que se vieron las caras, en 2024, el Coventry cayó 2-1 pese a jugar de local. Antes de eso hubo una goleada 3-0 en 2013 también a favor del equipo londinense, aunque en el historial más viejo aparecen algunos triunfos y empates del Coventry que recuerdan que no siempre fue tan desparejo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/09/2024 Coventry vs. Tottenham 1-2 League Cup 05/01/2013 Tottenham vs. Coventry 3-0 FA Cup 17/03/2001 Tottenham vs. Coventry 3-0 Premier League 14/10/2000 Coventry vs. Tottenham 2-1 Premier League 26/02/2000 Coventry vs. Tottenham 0-1 Premier League 19/09/1999 Tottenham vs. Coventry 3-2 Premier League 06/02/1999 Tottenham vs. Coventry 0-0 Premier League 26/12/1998 Coventry vs. Tottenham 1-1 Premier League 13/04/1998 Tottenham vs. Coventry 1-1 Premier League 13/12/1997 Coventry vs. Tottenham 4-0 Premier League

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Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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En síntesis