Colombia le quita una figura estelar a la Selección Peruana: es una realidad en Europa

La Selección Peruana parece que se durmió, esperando por un jugador. Quien se lo está llevando el combinado de Colombia, por su gran talento.

El balompié internacional vuelve a cruzar las trayectorias de las selecciones de Sudamérica. En esta ocasión, la Federación Colombiana de Fútbol tomó la delantera para asegurar a una de las joyas jóvenes de mayor proyección en el viejo continente.

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Se trata de Sebastián Osorio, un habilidoso atacante categoría 2008 (18 años). El futbolista cuenta con la doble nacionalidad peruana y colombiana y actualmente milita en las filas del Sporting de Lisboa en Portugal.

Sebastián Osorio presentado recién en el fútbol de Portugal. (Foto: X).

Un talento formado en las canteras de Universitario

Nacido en Pereira, Osorio vivió de cerca el fútbol incaico al realizar su etapa de formación en Universitario de Deportes. En las divisiones menores y en la reserva del cuadro crema destacó como un extremo por izquierda y mediocampista ofensivo de perfil diestro.

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En el campo se caracteriza por su gran manejo de balón, visión de juego y facilidad para la gambeta. Su capacidad para encarar en el uno contra uno, filtrar pases entre líneas y asociarse en velocidad despertaron el interés del scouting del Sporting de Lisboa para dar el salto a Europa.

Asistencia y desequilibrio en la Liga Next Gen

Actualmente, el joven mediapunta de 18 años consolida su proceso de adaptación en la categoría Sub-23 del Sporting. En la última jornada de la Liga Next Gen de Portugal, Osorio demostró su influencia ofensiva al registrar su segunda asistencia de la temporada en la victoria 2-1 frente al Río Ave.

Su perfil táctico versátil le permite actuar tanto pegado a la banda para desbordar como por dentro para generar juego. Por sus condiciones, era una opción latente para el recambio generacional de la Selección Peruana; sin embargo, su prioridad está definida.

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En la carpeta de la Federación Colombiana de Fútbol

Según reveló el periodista Juan Camilo Ruiz, especialista en la cobertura de la Selección Colombia, la FCF incluyó formalmente a Osorio en su carpeta de seguimiento para monitorear su evolución e incorporarlo a los procesos juveniles de la “Tricolor”.

A pesar de su paso por el fútbol peruano y su formación en la “U”, el gran sueño de Sebastián Osorio es vestir la camiseta del país que lo vio nacer. Colombia asegura de esta manera a una de las promesas con mayor proyección y desequilibrio en el ámbito europeo.

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