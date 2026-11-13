Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Chile: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

Colombia y Chile se ven las caras este viernes en un amistoso en Cali. Conoce los detalles del partido: horario, alineaciones, opciones de transmisión y más.

Las selecciones Colombia y Chile se ven las caras este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali, Colombia. Es el partido amistoso entre ambos combinados nacionales, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, el cual se juega desde las 7:00 PM con el arbitraje de Jesús Valenzuela.

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El seleccionado colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, afronta este compromiso sin James Rodríguez (retirado de la selección) ni Luis Díaz (no fue convocado por lesión). Por lo cual, es una buena prueba para los ‘Cafeteros’ de cara a su futuro. En la fecha FIFA de septiembre-octubre, empató 1-1 ante México, perdió 1-0 ante Paraguay y le ganó 2-0 a Perú.

‘La Roja’, por su parte, continúa con Nicolás Córdova como entrenador interino. El objetivo es seguir ampliando el universo de futbolistas como parte de un fuerte recambio generacional. En la última ventana internacional, tuvo dos derrotas, 1-0 ante Canadá y 4-2 ante Estados Unidos, y una victoria 2-0 ante México.

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¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Chile?

El partido entre las selecciones Colombia y Chile, que se disputa en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Colombia: Caracol TV , Caracol YouTube , RCN TV , RCN YouTube y RCN App

, , , y Chile: Mega , Mega 2 y MegaGO

, y Argentina: DSports y DGO

y Ecuador: Canal del Fútbol

México: Nación Deportes

Estados Unidos: Fanatiz e In Demand 1

e Canadá: Fanatiz Canadá

¿A qué hora se juega Colombia vs. Chile?

Colombia vs. Chile, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este viernes 13 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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4:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 A.M. | España

Alineaciones para Colombia vs. Chile

SELECCIÓN COLOMBIA

ARQUERO: Camilo Vargas ;

; DEFENSAS: Daniel Múñoz , Davinson Sánchez , Jhon Lucumí , Samuel Velásquez ;

, , , ; VOLANTES: Jefferson Lerma , Gustavo Puerta ;

, ; EXTREMOS / VOLANTES OFENSIVOS: Jhon Arias , Yáser Asprilla , Óscar Perea ;

, , ; DELANTERO: Luis Suárez

DIRECTOR TÉCNICO: Néstor Lorenzo

SELECCIÓN CHILENA

ARQUERO: Lawrence Vigouroux;

DEFENSAS: Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa;

VOLANTES: Felipe Loyola , Rodrigo Echeverría , Vicente Pizarro , Gabriel Suazo;

, , , DELANTEROS: Darío Osorio , Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez

, y DIRECTOR TÉCNICO: Nicolás Córdova