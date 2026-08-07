Chiqui Tapia vuelve a insinuar un Mundial 2030 con 64 equipos y le da esperanzas a Perú

El presidente de la AFA sorprendió con declaraciones en donde defendió el Mundial de 64 selecciones. Así, la Selección Peruana podría soñar con su clasificación.

Son tiempos de discusiones y debate respecto al futuro de los torneos y del fútbol moderno. La última Copa del Mundo tuvo 48 selecciones y hay mucho interés y análisis sobre la posibilidad de que se amplíe a 64 equipos para el Mundial 2030. Las últimas declaraciones del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, insinúan que esto puede ser posible.

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FIFA está en medio de un caos producto de los planes que tuvo el presidente Gianni Infantino de “privatizar el Mundial”. Pero, a pesar de ello, evalúan seriamente la posibilidad de aumentar el número de equipos para la próxima cita mundialista. Esto permitiría que varias selecciones aumenten sus chances de clasificación, incluida la Selección Peruana, ausente en las dos últimas ediciones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Getty Images).

De hecho, FIFA ya hizo circular un comunicado en donde propone una evaluación y la contratación de una agencia que analice la posibilidad de que el próximo Mundial 2030 pase de 48 a 64 selecciones. Aún hay rechazo de parte de ciertos sectores, sobre todo en contra de Gianni Infantino por sus recientes planes.

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Chiqui Tapia apoya el plan de 64 selecciones para el Mundial 2030

En una entrevista con TyC Sports, ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, dejó en claro su gusto por la posibilidad de que el próximo Mundial 2030 tenga 64 selecciones participantes. Esto también puede coincidir con la postura del propio Gianni Infantino debido a las buenas relaciones que hay entre ambas partes.

“Podría ser, quizás, que la Liga Argentina sea mejor con 20 equipos, pero el mundo también está cambiando. El mundo cambió: el Mundial de Clubes se hizo con más clubes; este Mundial mismo se hizo con 16 selecciones más. Y si vamos al Mundial 2030 y jugamos con 64 van a ser más selecciones. Tan equivocados no estamos“, apuntó Tapia.

Si bien la pregunta se refería a la necesidad que hay de parte de los hinchas argentinos de volver a tener un torneo con 20 equipos (actualmente son 30), lo cierto es que el presidente de AFA defendió el aumento de equipos y puso de ejemplo a la Copa del Mundo.

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"¿SERÍA MEJOR CON 20 EQUIPOS? Y PODRÍA SER QUIZÁS… PERO EL MUNDO TAMBIÉN ESTÁ CAMBIANDO": Chiqui Tapia, en diálogo con TyC Sports, sobre la cantidad de equipos de la Liga Profesional. pic.twitter.com/ujSBvyFEfG — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2026

La referencia a los 64 selecciones para la edición de 2030 no es casualidad y es una presión que mete el propio dirigente, muy involucrado en Conmebol, que es la principal impulsora del aumento de participantes para dicho certamen. El argumento a favor es el éxito que tuvo la última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá con 48.

Perú se beneficiaría con 64 selecciones en Mundial 2030

Un Mundial de 64 selecciones para 2030 aumentaría nuevamente el número de participantes en 16, tal como pasó en la última edición de 2026. Por lo tanto, se aumentaría las plazas clasificatorias en todas las confederaciones participantes.

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En el caso de Conmebol, Perú y todas las selecciones se verían beneficiadas, ya que habría más chances para clasificar directamente a la Copa del Mundo. Cabe recordar que, para este Mundial 2026, se aumentó las plazas clasificatorias directas a 6 (2 más que en Qatar 2022) y una selección jugó el repechaje internacional.

Si se repite ese aumento, para el Mundial 2030, como mínimo, habría 8 cupos clasificatorios directos y una selección que debería jugar repechaje. Es decir que de las 10 selecciones que participan en las Eliminatorias Conmebol, prácticamente una sola quedaría eliminada del Mundial.

Cabe aclarar que debería evaluarse qué pasaría con las selecciones que clasifican directo al Mundial 2030. Es que Argentina, Paraguay y Uruguay, al ser anfitriones (ya confirmado por la propia FIFA, más allá de que los organizadores son España, Portugal y Marruecos), jugarían de manera directa.

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