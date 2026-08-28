Se confirmó formato y cómo se jugarán las Eliminatorias Sudamericanas 2030: esto dijo Agustín Lozano

El presidente de la FPF adelantó detalles sobre la disputa del próximo torneo clasificatorio para la Copa del Mundo.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), reveló algunos detalles clave sobre el formato y la disputa de las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. También habló sobre otro torneo clasificatorio para un nuevo certamen de Conmebol.

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Conmebol todavía no ha dado a conocer de manera oficial cómo se llevarán a cabo las próximas Eliminatorias, clasificatorias para la Copa del Mundo de 2030, que se disputará en Marruecos, España y Portugal, pero que tendrá partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

El formato para las Eliminatorias 2030

En una charla con América TV, Agustín Lozano sorprendió al dar una información sobre la disputa de las próximas Eliminatorias Sudamericanas, cuando Conmebol no se ha manifestado de manera oficial. Para el presidente de la FPF, la Selección Peruana jugará “cómo lo harán las otras selecciones”.

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“El formato va a ser el mismo. Jugaremos dos clasificaciones: al Mundial y a la Liga de Naciones del 2031. Perú va a competir como lo harán las otras selecciones“, aseguró en la mencionada entrevista.

Sin dudas, la gran novedad pasa por la disputa de una Liga de Naciones, algo que está pasando en la rama femenina, pero que también se llevará a cabo en la masculina. Aún así, el formato sería de todos contra todos.

Las Eliminatorias para el Mundial 2030, al continuar con su formato habitual, dan cuenta que Perú deberá jugar contra todas las selecciones Conmebol. Por lo tanto, continúa con sus planes para que ciertos partidos de local se disputen en la altura de Cusco o de Puno.

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Es la manera en que la FPF cree que ‘La Bicolor’ podría volver a tener una oportunidad para clasificarse a una Copa del Mundo desde Rusia 2018. Es que en Qatar 2022 y en el reciente Mundial 2026 no logró la clasificación.

Perú buscará tener un lugar de entrenamiento en Puno

A pedido del entrenador Mano Menezes, la Federación Peruana trabaja en la construcción de una infraestructura para que la selección blanquirroja pueda realizar entrenamientos en Puno, algo que no puede hacer al no contar actualmente con todas las facilidades en dicha ciudad.

El propio Agustín Lozano, en otras entrevistas, confirmó que tomará cartas en el asunto para que todo lo que Menezes pida sea una realidad. Además, en el caso particular de la infraestructura mencionada, esto beneficiará no sólo al seleccionado sino a toda la región de Puno.

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