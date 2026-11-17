La Selección Peruana fue goleada por Brasil, resultado final 9-0. Y quien salió a defender, fue Jean Ferrari, que recibió todas las críticas.

La selección peruana sub-20 sufrió una humillante goleada de 9-0 frente a su similar de Brasil, en un amistoso de preparación disputado en territorio brasileño con miras al Sudamericano 2027. El equipo dirigido por Thiago Kosloski quedó totalmente expuesto, evidenciando una abismal inferioridad tanto en el plano físico como en el futbolístico ante una Verdeamarela que dominó el encuentro de principio a fin sin mayores contratiempos.

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Este catastrófico resultado no hizo más que reabrir las heridas sobre las profundas falencias estructurales del balompié nacional. La afición no tardó en señalar que en el país no existe un trabajo serio en divisiones menores, recordando además una desgarradora estadística: en la CONMEBOL, Perú es una de las selecciones que jamás ha podido clasificar a una Copa del Mundo Sub-20.

Jean Ferrari salió a defender su proyecto integral en la Selección Peruana. (Foto: X).

La indignación de los hinchas y el rechazo absolutos

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y la molestia colectiva se transformó en duras críticas hacia la dirigencia. Los fanáticos calificaron como una burla los intentos de justificar el marcador bajo el argumento de que se trata de partidos de prueba.

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Comentarios lapidarios inundaron las plataformas digitales, exigiendo cambios urgentes y cuestionando el destino de los recursos destinados al desarrollo formativo:

“Un 9-0 no es probar, señor Ferrari, deje de burlarse de la inteligencia de la gente. Este es el resultado de no tener competitividad en los torneos de menores”.

Asimismo, la exigencia de un cambio radical en la captación de talentos se hizo sentir con fuerza. Muchos seguidores apuntaron a la necesidad de mirar hacia el exterior:

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“¿Quieres tu conclusión? No convoques más a esos chibolos que no están listos para el fútbol profesional; mejor acelera la búsqueda de ‘eurocausas’, porque acá los menores no se forman”.

Jean Ferrari en el ojo de la crítica peruana

Ante la marea de cuestionamientos, Jean Ferrari salió al frente para intentar calmar las aguas y restar dramatismo al abultado marcador:

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“Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor; en ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados. La sub-20 hoy es para analizar más a fondo, fueron dos juegos en Brasil, sacaremos conclusiones”.

Lejos de tranquilizar a la opinión pública, sus declaraciones avivaron el descontento general. Los hinchas le recordaron que el Sudamericano está a la vuelta de la esquina —a solo dos meses de su inicio— y que no hay margen ni tiempo para seguir experimentando con un equipo que urge de solidez y jerarquía internacional.

DATOS CLAVE

Perú sub-20 perdió 9-0 ante Brasil en un amistoso preparatorio.

Jean Ferrari justificó el resultado indicando que los amistosos sirven para probar jugadores.

Perú jamás clasificó a una Copa del Mundo Sub-20 de la CONMEBOL.