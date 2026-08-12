Xavi Hernández es el nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos

Sorpresa a nivel mundial con esta gran decisión. Xavi Hernández se viste como el nuevo director técnico, de la Selección de los Países Bajos.

¡Oficial! La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó la llegada de Xavi Hernández como nuevo director técnico de la selección absoluta de Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman tras alcanzar un acuerdo formal con los dirigentes de la federación.

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El estratega catalán firmó un contrato a largo plazo que extenderá su vinculación con el equipo nacional hasta la conclusión del Mundial 2030. El propio combinado nacional hizo pública la noticia a través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales.

Xavi Hernández, nuevo entrenador de Países Bajos. (Foto: X).

La trayectoria importante de Xavi Hernández

El inicio de Xavi como director técnico se dio en 2019 al frente del Al-Sadd de Catar, club donde recién se había retirado como futbolista. Durante su etapa en el fútbol asiático dirigió 97 partidos oficiales, conquistando siete títulos nacionales y consolidando una propuesta de juego basada en la posesión del balón.

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En noviembre de 2021 dio el salto al banquillo del FC Barcelona para iniciar un proceso de reconstrucción institucional y deportiva. Al mando del conjunto catalán logró levantar la Supercopa de España y el título de LaLiga 2022-23, acumulando más de 140 encuentros dirigidos en la máxima élite europea.

Un hito histórico para la selección neerlandesa

La llegada del técnico español representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del combinado nacional. Xavi se convierte en uno de los contados entrenadores extranjeros en asumir las riendas de la Oranje en casi cinco décadas.

Este movimiento significa además la primera experiencia del estratega al frente de un banquillo internacional. Tras su paso por Catar y España, el DT asume el reto de liderar un proyecto de selección absoluta con la mirada puesta en las grandes citas del planeta.

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KNVB anunció a Xavi Hernández. (Foto: X).

La apuesta táctica de la KNVB rumbo a 2030

La KNVB apuesta de lleno por la filosofía del fútbol de posición que caracteriza la trayectoria del estratega de Terrassa. La intención de la directiva es implantar un modelo caracterizado por el protagonismo con la pelota, la presión alta y la continuidad del talento joven.

El anuncio formal por parte de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol ratifica el inicio de esta nueva etapa. De esta manera, Xavi Hernández queda oficialmente al mando del banquillo de Países Bajos para liderar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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