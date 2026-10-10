Fabio Gruber y Felipe Chávez jugaron en sus clubes: pero la Selección Peruana dijo que estaban lesionados

Los jugadores mencionados, no fueron convocados en Perú. Porque estaban lesionados. Pero Fabio Gruber y Felipe Chávez, jugaron en sus clubes.

La reciente Fecha FIFA dejó un amargo sabor de boca en la afición nacional. Además de los resultados negativos obtenidos bajo la dirección técnica de Mano Menezes, se sumó una situación que ha despertado serios cuestionamientos en la opinión pública: el contraste entre la desconvocatoria de futbolistas en la ‘Bicolor’ y su inmediata actividad en el fútbol europeo.

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Los casos de Fabio Gruber y Felipe Chávez grafican una evidente falta de sincronía entre los diagnósticos comunicados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la realidad física que atraviesan ambos futbolistas en Alemania.

La actividad en Alemania tras la desconvocatoria

Fabio Gruber, defensor central del 1. FSV Mainz 05, había ingresado en la nómina inicial anunciada el 17 de septiembre. No obstante, el 20 de septiembre la FPF anunció su baja oficial aduciendo dolencias musculares tras un compromiso en la Bundesliga. Sorprendentemente, el zaguero no solo permaneció disponible para su club, sino que sumó los 90 minutos en la exigente jornada frente al Bayer Leverkusen.

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Por su parte, el mediocampista Felipe Chávez tampoco formó parte de la delegación nacional por arrastrar supuestas molestias físicas. Pese a ese reporte, el joven volante de 18 años tuvo minutos con la camiseta del 1. FC Magdeburg en la 2. Bundesliga, donde incluso aportó una asistencia en la victoria de su equipo.

¿Dónde queda el criterio de las convocatorias?

La discrepancia entre los comunicados oficiales y el rodaje de los futbolistas evidencia dos posibles escenarios en la gestión de la Selección Peruana:

Gestión preventiva de cargas: Desde la Videna se habría optado por un criterio conservador para evitar viajes transatlánticos en jugadores que presenten la más mínima sobrecarga.

Desde la Videna se habría optado por un criterio conservador para evitar viajes transatlánticos en jugadores que presenten la más mínima sobrecarga. Cuidado de la consolidación en Europa: Con el fin de no interferir en el proceso de adaptación de los juveniles en ligas exigentes, el comando técnico prefiere no forzar su traslado a Sudamérica si no están al cien por ciento.

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Un contexto deportivo adverso para Mano Menezes

El trasfondo de esta controversia médica se da en medio de una profunda crisis de resultados para el combinado patrio. La gira de amistosos de septiembre y octubre cerró con un balance sumamente preocupante para la era de Mano Menezes, al registrar tres derrotas y un empate en cuatro presentaciones.

Las caídas ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, sumadas a la igualdad ante México, dejan un panorama de dudas en la generación de juego, la solidez defensiva y el recambio generacional. Para los próximos compromisos internacionales, la FPF deberá afinar tanto la planificación médica como el criterio de convocatorias para evitar controversias que miren de reojo el rendimiento de la Selección Peruana.

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