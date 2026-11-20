Una buena actuación de 'Pippo' Chávez le dio el triunfo 2-1 al Magdeburg ante un rival directo por el ascenso a la Bundesliga.

Una buena definición de zurda dentro del área al minuto 12 del primer tiempo. Así fue el primer gol de Felipe Chávez con el FC Magdeburg. Fue en la victoria 2-1 de su equipo ante el Arminia Bielefeld por la fecha 12 de la 2. Bundesliga. Con este resultado, subió al tercer puesto en la tabla de posiciones y se ilusiona con el ascenso a la Bundesliga.

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Felipe Chávez encaminó el triunfo del FC Magdeburg. Abrió el marcador con una buena jugada colectiva donde rompió líneas y aprovechó el espacio para entrar al área y, con balón en posesión, remató cruzado, por bajo y de zurda para el 1-0 de su equipo.

EL GOOOL DE FELIPE CHÁVEZ CON EL MAGDEBURGO 🇵🇪🇩🇪 pic.twitter.com/Xz2JAcfOdY — LOS EUROCAUSAS NOS LLEVARAN AL MUNDIAL 2030 (@sonnismo) November 20, 2026

El equipo dirigido por Petrik Sander lo ganó también por el gol de Emmanuel Iyoha antes del final del primer tiempo. En el segundo tiempo, Henri Koudossou descontó para Arminia, que lo intentó todo para el empate, pero no lo pudo conseguir.

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Así, ‘Pippo’ Chávez y compañía se metieron en el tercer puesto de la 2. Bundesliga con 23 unidades. Quedaron a ocho puntos de diferencia del líder, Hertha Berlin, que sigue invicto con 10 victorias y un empate (31 puntos). Con ese tercer lugar, momentáneamente, podrían jugar la promoción con el antepenúltimo de la Bundesliga (en estos momentos Union Berlin).

Felipe Chávez, sin Selección Peruana, pero afianzándose en el FC Magdeburg

Este gol de Chávez llega justo después de la fecha FIFA de noviembre, en la cual no fue convocado a la Selección Peruana. Según supo revelar el periodista Paul Pérez Rioja, desde el entorno del jugador aseguraron que la intención es consolidarse en el FC Magdeburg y estar disponible para ‘La Bicolor’ en 2027, si el cuerpo técnico de Mano Menezes así lo consideraba.

Mientras tanto, el joven volante se mantiene firme en su equipo donde ya empieza a ganarse un lugar en la alineación titular. Este gol ante el Arminia Bielefeld es importante en lo personal, pero también en el rendimiento grupal donde el objetivo es el ascenso a la Bundesliga.

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Si estas buenas actuaciones continúan durante estos meses en la Segunda de Alemania, a Mano Menezes no le va a quedar otra opción más que convocarlo en marzo, momento de la primera fecha FIFA de 2027 donde Perú deberá jugar un par de amistosos.

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