Felipe Chávez jugará cedido toda la temporada 2026/2027 en el FC Magdeburg. Bayern Múnich le extendió su vínculo. Conoce los detalles de la situación del volante peruano.

Felipe Chávez firmó su contrato de cesión y ya es nuevo jugador del FC Magdeburg para la temporada 2026/2027 de la 2. Bundesliga. No obstante, Bayern Múnich, antes de su salida, le renovó su vínculo hasta junio de 2028. Por lo cual, desde el conjunto bávaro quieren asegurar el futuro del volante peruano.

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FC Magdeburg anunció de manera oficial la contratación de Felipe Chávez a través de un comunicado y una publicación en sus redes sociales. Tal cual lo informado, el club del estado de Alta Sajonia lo tendrá a préstamo por una temporada, pero con una opción de compra para ejecutarla al final de la misma.

“Felipe aporta un perfil emocionante; es técnicamente dotado, creativo y se espera que deje huella tanto como creador de juego como finalizador (…) Estamos convencidos de que podemos ofrecerle el entorno adecuado en nuestro club para que dé el siguiente paso y se consolide al máximo nivel a largo plazo”, dijo el director deportivo Peer Jaekel en un escrito oficial del club.

👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!



Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.



Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁

​​​​—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/nxWJc2wvll — 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) August 26, 2026

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Con su llegada al club, el volante peruano de 19 años jugará en la Segunda División del fútbol alemán. Será en esta liga donde buscará ganarse minutos de juego no sólo para su desarrollo como futbolista con el objetivo grupal de ascender a la 1. Bundesliga.

Bayern Múnich aseguró el futuro de Felipe Chávez

Pese a su salida como cedido, Bayern Múnich renovó el contrato de Felipe Chávez. Su nuevo vínculo se extiende para junio de 2028, es decir, que el vínculo suma otro año de duración, ya que el anterior vencía en el mismo mes, pero de 2027.

¿Por qué el Bayern le renovó a Felipe Chávez? Para seguir teniendo dependencia en su futuro más próximo. Con el préstamo al FC Magdeburg, para cuando se termine el mismo, el contrato con el conjunto ‘bávaro’ hubiera finalizado al mismo tiempo. Por lo tanto, el volante peruano hubiese quedado libre.

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Viel Erfolg, Felipe! 💪



Der FC Bayern hat den Vertrag von Felipe Chávez verlängert und verleiht ihn für die Saison an den 1. FC Magdeburg. ℹ️



🔗 https://t.co/KPOkThST3I pic.twitter.com/RvGOgaXNIO — FC Bayern München (@FCBayern) August 26, 2026

Tanto Chávez como el Bayern decidieron extender el vínculo por intereses propios para, en caso de que el FC Magdeburg no pueda ejecutar la opción de compra, el jugador retorne y siga perteneciendo al cuadro de Baviera. Es así como podría volver a incidir en su futuro. En tanto, el peruano podría volver a tener otra oportunidad en dicha institución si logra un buen trabajo en la Segunda de Alemania.

DATOS CLAVE

Felipe Chávez fue cedido al FC Magdeburg para la temporada 2026/2027 .

fue cedido al para la temporada . Bayern Múnich renovó el contrato del mediocampista peruano hasta junio de 2028 .

renovó el contrato del mediocampista peruano hasta . El préstamo en la 2. Bundesliga incluye una opción de compra.