Jairo Vélez le pone el pecho a las críticas y dio la clave para la mejora de la Selección Peruana

La Selección Peruana está viviendo un momento complicado por las críticas. Pero Jairo Vélez analizó de una forma bastante positiva lo último.

La Selección Peruana vive momentos de alta presión luego de su reciente gira internacional por Norteamérica. Pese al ambiente convulso y a los cuestionamientos generalizados, Jairo Vélez dejó de lado las posturas evasivas y analizó la situación con un enfoque constructivo tras arribar al país.

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El futbolista de Alianza Lima hizo frente al panorama actual y dejó en claro que la verdadera evolución del equipo requiere temple y autocrítica.

Jairo Vélez en su participación con la Selección Peruana. (Foto: X).

Aprender de las caídas en la Selección Peruana

Para el atacante, los duelos de máxima exigencia internacional son la mejor vara de medir para evaluar el presente de la Bicolor. Más allá del trago amargo por las caídas, sostuvo que chocar ante rivales de peso es indispensable para detectar las falencias colectivas.

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“En lo personal siempre digo que de lo bueno se aprende para seguir haciéndolo mejor, y de lo malo también, mucho más para poder mejorar y saber qué es lo que nos hace falta”, argumentó el atacante ante los medios de comunicación.

Asimismo, recalcó que la experiencia acumulada en el extranjero debe servir de guía para los compromisos que se avecinan.

“Creo que más allá de todo eso, de todo lo malo, creo que sacar lo bueno de esto es que nos podemos medir a grandes selecciones y saber qué es lo que vamos a necesitar de acá en adelante”, complementó.

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Tiempos de urgencia dentro de La Blanquirroja

Vélez no esquivó la responsabilidad que implica vestir la camiseta nacional. Si bien consideró apresurado dar un veredicto definitivo sobre el proceso, enfatizó que la falta de victorias no puede camuflarse con argumentos conformistas.

🎙️ Jairo Vélez, jugador de la Selección Peruana: "Creo que es muy pronto para sacar un análisis. Necesitamos un poco más de tiempo, pero obviamente eso tampoco es una excusa para los resultados"



🎙️ Piero Magallanes, jugador de la Selección Peruana: "feliz primero por poder jugar… pic.twitter.com/bukkZfonAy — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 8, 2026

“Creo que es muy pronto para sacar un análisis. Creo que necesitamos un poco más de tiempo, pero obviamente tampoco es una excusa para los resultados”, sentenció.

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El equipo nacional continúa bajo la mirada atenta de la afición, a la espera de ajustar piezas y reencontrar el camino futbolístico en las próximas presentaciones.

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