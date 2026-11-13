Las 3 sensibles bajas de Perú para recibir a Bolivia en Matute

La Selección Peruana tiene todo listo para el amistoso ante Bolivia en Matute, aunque Mano Menezes no podrá contar con varios jugadores ni como opciones de recambio. Conoce todos los detalles y quiénes son.

Todo va quedando listo para el amistoso internacional de hoy entre Perú vs. Bolivia a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva. Con algunas recientes revelaciones de las modificaciones que presentaría el equipo de todos, en esta oportunidad vamos a hacer énfasis en los jugadores ausentes y que no podrán estar ni siquiera en el banco de los suplentes como opciones de recambio.

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Fuente: La Bicolor.

Si bien durante los últimos días se fueron conociendo algunas informaciones de jugadores que no venían entrenando con regularidad ya que hacían trabajos diferenciados en el gimnasio y por ende no formaban parte ni del calentamiento junto al resto de los convocados, ahora se pudo confirmar que hasta tres protagonistas quedaron fuera de la nómina oficial para el duelo ante Bolivia.

Marco Huamán, Jairo Vélez y Wilder Cartagena serán las sentidas ausencias de la Selección Peruana para recibir a Bolivia en Matute. Los dos primeros jugadores llegaron sentidos desde Alianza Lima, incluso con el conocimiento de las lesiones sufridas tras la publicación de un comunicado. Por otro lado, el volante de Orlando City habría llegado sentido y por prevención no tendrá competencia.

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Esta información fue compartida por el periodista Kevin Pacheco durante la última edición de ‘Fútbol Satélite‘. A la vez, se pudo conocer con anticipación que el equipo titular de Perú ante Bolivia irá de la siguiente manera: Pedro Gallese; Andy Polo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López; Yoshimar Yotún, Mora, Rodrigo Vilca; Jhonny Vidales, Piero Magallanes y Gianluca Lapadula.

El reencuentro de la hinchada con la Selección Peruana

Al margen de los jugadores ausentes y de que el equipo se mantiene en un proceso de reconstrucción pensando en la competencia oficial del año 2027, el día de hoy se dará el reencuentro de la hinchada incondicional con la Selección Peruana. Luego de una prolongada estadía en el extranjero con distintos amistosos, ahora por fin el público se dará cita para apoyar a los suyos.

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El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria lucirá una importante concurrencia en sus tribunas y a la espera de que se respire un buen ambiente de fútbol ya que todavía hay entradas disponibles. Además, no olvidemos que será la primera vez que Mano Menezes dirija en suelo peruano y por ende es que obviamente anhela un triunfo para agarrar mayor confianza.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Marco Huamán, Jairo Vélez y Wilder Cartagena serán bajas de Perú ante Bolivia.

serán bajas de Perú ante Bolivia. Estadio Alejandro Villanueva albergará el amistoso internacional de hoy frente a la selección boliviana.

albergará el amistoso internacional de hoy frente a la selección boliviana. Mano Menezes dirigirá su primer partido con Perú en condición de local.