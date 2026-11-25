Alianza Lima recibe una gran noticia de cara al cierre de la temporada. Tres jugadores fundamentales estarían listos para la final de Liga 1.

Alianza Lima recibe un impulso anímico y futbolístico clave en la recta final de la temporada. Tres de sus jugadores habituales vienen evolucionando favorablemente de sus respectivas lesiones y apuntan a estar disponibles para disputar las finales de la Liga 1 2026.

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Recuperaciones importantes dentro de Alianza Lima

Según informó el periodista Gerson Cuba a través de su cuenta de X (antes Twitter), el defensor central Nicolás Díaz ya realiza trabajos de campo y con balón. Por su parte, el lateral derecho Marco Huamán también volvió a entrenar sobre el césped junto al plantel.

Nicolás Díaz volvería para las finales de la Liga 1. (Foto: X).

En tanto, el mediocampista Jairo Vélez continúa mostrando una respuesta positiva en su proceso de rehabilitación. De mantenerse este ritmo de recuperación, el comando técnico blanquiazul podrá contar con los tres futbolistas sin inconvenientes para la definición del título nacional.

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¿Qué lesiones sufrieron los jugadores de Alianza Lima?

Las bajas de estos tres elementos se produjeron en el tramo decisivo del Torneo Clausura, obligando al equipo a rearmar su once titular. Cada futbolista atravesó un proceso distinto tras confirmarse sus diagnósticos médicos:

Nicolás Díaz: Sufrió un desgarro en los isquiotibiales durante el encuentro ante Los Chankas por la fecha 16 en Andahuaylas, dolencia que le impidió caminar con normalidad al salir del campo.

Marco Huamán: Presentó un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo tras el compromiso frente a Cienciano en Matute por la jornada 15.

Jairo Vélez: Padeció una distensión traumática del vasto externo del muslo derecho, lesión que también se originó en el duelo ante el cuadro cusqueño.

Alianza Lima sumará jugadores para la Liga 1

Tanto Huamán como Vélez fueron evaluados por el departamento médico de la institución íntima antes del viaje a Andahuaylas. Dicho diagnóstico oficial no solo los marginó del cierre del campeonato, sino que también les impidió participar con la selección peruana en el amistoso ante Bolivia.

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Con el regreso progresivo de Díaz, Huamán y Vélez a los trabajos en cancha, Alianza Lima recupera variantes defensivas y de generación de juego vitales. El plantel continúa su preparación con la mira puesta en llegar con su mejor arsenal a la gran final del fútbol peruano.

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