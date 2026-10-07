Piero Magallanes reveló el rival más complicado de Perú en la fecha FIFA: “No nos dejaban jugar”

Siendo uno de las nuevas caras de la Selección Peruana, la palabra de Piero Magallanes fue protagonista el día de hoy para conocer todas las sensaciones futbolísticas tras los amistosos internacionales.

Dentro de la negativo que ha sido la gira norteamericana de la Selección Peruana ya que no se apreció una idea clara de juego ni tampoco se consiguieron victorias para darle mayor confianza al proceso futbolístico, uno de los saldos aprobatorios representa ser la aparición de Piero Magallanes. Quizá no muchos lo tenían en la mira, pero sumamos un jugador que puede ser importante.

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Fuente: Getty Images.

Si bien no destacó en enorme medida ni tampoco evidenció un nivel superlativo que dejó anonadados a todos, claramente la presencia de Piero Magallanes es positiva para Perú. Ahora, sabiendo que se ganó un espacio, el atacante declaró el día de hoy sobre la fecha FIFA y reveló que Estados Unidos fue el contrincante más difícil al que enfrentaron de las cuatro selecciones con las que jugaron.

“Creo que nuestro rival más complicado fue Estados Unidos. Fueron más directos, presionaban más alto y no nos dejaban jugar. Tenemos que estar mejor físicamente, hubo partidos que nos quedamos muy atrás y nos desgastábamos. Los rivales en general fueron de alto nivel. Vinieron de competir en el Mundial, pero eso le va a servir al ‘profe’ para ver cómo vamos a hacer con lo que se viene”; comentó Piero Magallanes en una entrevista con ‘Fútbol Como Cancha‘.

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La ilusión de Piero Magallanes en la Bicolor y su relación con Mano Menezes

Sabiendo que fue una de las novedades en la última convocatoria de la Selección Peruana y que su rendimiento con camiseta de Sport Huancayo sirvió para tener bastantes minutos de competencia, el atacante reveló que pensó no contar con dicha oportunidad de competir. Además, contó ciertos detalles de las charlas privadas con Mano Menezes sobre esta adaptación en el proceso.

“Pensé que iban a ser menos minutos, pero fui con ganas de jugar, de demostrar que quiero estar en la Selección Peruana. Gracias a Dios pude sumar minutos que me van a ayudar. Con Mano Menezes no tuvimos una conversación larga, pero sí me daba tips de lo que quería que yo haga. Nos falta tiempo. Es complicado agarrar una idea, más con todo esto del recambio”; comentó.

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Respecto a la ilusión de mantenerse en las próximas convocatorias, el popular ‘Maga‘ precisó: “Estos partidos me van a servir bastante. Siento que lo hice regular, no estoy conforme. Sé que puedo dar mucho más. Era mi mayor sueño de niño estar en la Selección Peruana, pero no se trata solo de llegar, sino de estar constantemente, ir a la Copa América, Eliminatorias y buscar el cupo al Mundial. Trabajaré con más conciencia para hacerlo“.

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DATOS CLAVES

Piero Magallanes consideró a Estados Unidos como el rival más difícil de la gira.

consideró a como el rival más difícil de la gira. El atacante de Sport Huancayo sumó minutos con la Selección Peruana durante los amistosos.

sumó minutos con la durante los amistosos. Mano Menezes conversó con Piero Magallanes para darle indicaciones tácticas durante su adaptación.