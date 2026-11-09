Las lesiones de Jairo Vélez y Marco Huamán que condicionan a Mano Menezes en la Selección Peruana

Alianza Lima dio a conocer el parte médico de Jairo Vélez y Marco Huamán este domingo, antes del partido ante Chankas CYC. Mano Menezes los espera para que estén en el seleccionado.

A la Selección Peruana se le viene el partido ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. Mano Menezes ya informó la lista de convocados y espera la presencia de dichos futbolistas para los entrenamientos de este lunes. Sin embargo, hay incertidumbre respecto a los jugadores de Alianza Lima, Jairo Vélez y Marco Huamán, que están lesionados y no jugaron en el partido ante Los Chankas en Andahuaylas.

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Mano Menezes espera por los 26 jugadores que convocó para el duelo ante Bolivia. Deberán presentarse por la tarde de este lunes en la Videna para ya estar a disposición para la Selección Peruana de cara a dicho partido. Sin embargo, los casos de Jairo Vélez y Marco Huamán son particulares.

Alianza Lima sorprendió a pocos minutos de su partido ante Los Chankas al publicar un comunicado con los partes médicos de algunos futbolistas, ausentes para dicho partido. Los casos de Vélez y Huamán llamaron la atención porque son futbolistas convocados a ‘La Bicolor’.

Los partes médicos de Jairo Vélez y Marco Huamán

Esto es lo que comunicaron desde Alianza Lima sobre los estados físicos de Jairo Vélez y Marco Huamán, ausentes ante Chankas CYC:

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JAIRO VÉLEZ: Sufrió una molestia que le impidió terminar el partido frente a Cienciano y durante el entrenamiento de ayer, recibió un golpe sobre la zona afectada. Luego de las evaluaciones, se determinó que presenta una distensión traumática vasto externo muslo derecho.

MARCO HUAMÁN: Luego del partido con Cienciano, presentó una molestia que le impidió entrenar con normalidad. Los exámenes médicos realizados arrojaron un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo.

¿Estarán Jairo Vélez y Marco Huamán con la Selección Peruana?

Según informó el periodista Eduardo Combe en L1MAX, Mano Menezes espera a los 26 jugadores que convocó este lunes en la Videna para empezar con la concentración de cara al amistoso de este viernes 13 de noviembre ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva.

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Por lo tanto, Menezes aguarda por Vélez y Huamán para que formen parte del plantel blanquirrojo para dicho partido amistoso. Así, por el momento, no están desafectados del seleccionado.

Se confirmó la lesión de Renzo Garcés

Una de las ausencias en la lista de convocados de Perú es la del defensor Renzo Garcés. Alianza Lima también comunicó cuál es la lesión que sufrió y que lo obligó a quedar fuera del plantel de ‘La Bicolor’.

“En el último enfrentamiento ante Cienciano, el defensa sufrió una fractura de huesos propios de la nariz.”, informó el conjunto ‘íntimo’. De esta manera, se perderá también el partido ante FC Cajamarca y se espera su regreso para la final del Playoff.

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El parte médico de Alianza Lima en la previa a su partido ante Chankas CYC (Alianza Lima oficial).

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