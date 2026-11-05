Alianza Lima perdería a titular indiscutible por lesión y también sería desconvocado de la Selección Peruana

Alianza Lima en una encrucijada tras noticia compleja. Donde uno de cracks podría ser baja por lesión. Lo desconvocaría la Selección Peruana.

Alianza Lima afronta momentos de máxima tensión e incertidumbre en la recta final de la temporada regular de la Liga 1. El cuadro blanquiazul podría sufrir la dolorosa baja de uno de sus futbolistas más determinantes para los encuentros decisivos del certamen local.

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La gran alarma en la interna de La Victoria se encendió concretamente durante el vibrante partido disputado frente a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura. Fue en ese trascendental compromiso donde el atacante Jairo Vélez acusó fuertes dolencias en el vasto lateral de su muslo izquierdo.

Alianza Lima despierta alarmas por Jairo Vélez. (Foto: X).

La jugada clave que desató la lesión

En aquel encuentro ante el cuadro celeste, el habilidoso jugador mostró evidentes muestras de dolor en el tramo final del primer tiempo. Tras el descanso, el entrenador Pablo Guede decidió no arriesgarlo más y concretó su variante antes de iniciar el complemento para dar ingreso a Kevin Quevedo.

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A pesar de que el futbolista intentó reaparecer y sumar minutos en el reciente duelo frente a Cienciano, las molestias físicas no han cedido por completo. El esfuerzo realizado durante los últimos compromisos terminó pasando factura y agravó la sobrecarga muscular en la zona afectada.

Incierto panorama para el choque en Andahuaylas

Según la información adelantada por la periodista Fernanda Huapaya a través de sus redes sociales, Jairo Vélez no se encuentra al 100% de sus capacidades físicas. Esta situación pone en extrema duda su presencia dentro de la delegación íntima que viajará a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas.

El comando técnico liderado por Guede analiza minuciosamente si conviene exigir al atacante en una plaza caracterizada por la extrema altura geográfica. La prioridad de la institución victoriana es evitar una rotura fibrilar de mayor gravedad que lo margine de una hipotética definición final.

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La alerta se traslada a la Selección Peruana

El inconveniente médico de la figura aliancista repercute de manera directa en la planificación del comando técnico de la Selección Peruana. El volante figuraba dentro de la nómina preliminar del combinado patrio de cara a la próxima jornada internacional.

Ante este panorama adverso, los médicos de la Blanquirroja se mantienen en comunicación constante con el área médica de Alianza Lima. De confirmarse que la lesión muscular requiere varios días de estricto reposo, el futbolista quedará oficialmente desconvocado del equipo nacional para no comprometer su integridad.

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