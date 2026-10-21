Le ganó al Manchester United por competencia UEFA: pero Mano Menezes no lo llama a la Selección Peruana

La Selección Peruana aún no convocó a un talento potente. Quien recién le ganó por 2-1 al Manchester United en una competencia de nivel UEFA.

El fútbol peruano tiene una nueva joya destacando en el más alto nivel de Europa. Francesco Andrealli fue titular, llevó la cinta de capitán durante los 90 minutos y dio una asistencia clave en el histórico triunfo 2-1 del Como 1907 sobre el Manchester United por la UEFA Youth League Sub-19.

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A pesar de liderar a su equipo frente a una de las canteras más poderosas del mundo, el joven volante nacional sigue fuera de la órbita de la Selección Peruana. La decisión de Mano Menezes llama la atención de la afición, que exige una renovación generacional con futbolistas que compiten en el viejo continente.

Francesco Andrealli jugando contra Manchester United. (Foto: X).

La joya del Como 1907 deslumbra en la Youth League

El mediocampista de raíces peruanas se ha consolidado como una de las piezas fundamentales en la estructura del cuadro italiano. Su liderazgo dentro del campo y su visión de juego quedaron demostradas ante los ‘Diablos Rojos’, donde manejó los tiempos de su equipo con absoluta madurez.

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A sus 19 años, Andrealli ha logrado un progreso sostenido en la estructura del club dirigido por Cesc Fàbregas. Su participación en el primer equipo durante la pretemporada y su rol protagónico en el torneo continental reflejan el alto concepto que tienen sobre sus cualidades en Italia.

Mano Menezes no lo convoca a la Selección Peruana

A pesar del clamor popular por ver caras nuevas en la Selección Peruana, la postura del comando técnico liderado por Mano Menezes es mantener la serenidad con las promesas del exterior. El estratega brasileño considera que el salto directo de una categoría juvenil a la exigencia de las Eliminatorias puede resultar prematuro para el futbolista.

El principal argumento de la Videna pasa por el rodaje en la máxima categoría. Aunque Andrealli ya entrena de forma habitual con el plantel profesional del Como 1907 y ha ido al banquillo en duelos de la Serie A, todavía no registra minutos oficiales en la primera división de una liga estelar.

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El radar de la Videna y lo que se viene para Andrealli

De todas maneras, el pivote nacional no es un desconocido dentro del entorno de la Bicolor. Andrealli ya ha formado parte de microciclos como sparring de la selección absoluta e integra el universo de jugadores en seguimiento continuo por el departamento de scouting de la FPF.

El calendario de la escuadra italiana no da tregua en el torneo juvenil más importante de Europa. Francesco Andrealli y el Como 1907 deberán medirse próximamente ante rivales de peso como el Lens de Francia (4/11), AEK Atenas de Grecia (24/11) y Real Betis de España (9/12) para seguir haciendo historia.

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