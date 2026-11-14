Francesco Andrealli contó qué le dijo Mano Menezes tras no debutar en el Perú vs. Bolivia

Luego de no sumar minutos el día de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva, Francesco Andrealli explicó qué pasó en la interna. Además, reveló cuál sería su futuro cercano en la Selección Peruana.

Además de volver a tener a la Selección Peruana en territorio nacional luego de varios meses y siendo el debut oficial de Mano Menezes en el país, muchos hinchas esperaban el debut de Francesco Andrealli. Siendo una de las grandes novedades en la más reciente convocatoria, lamentablemente no se pudo ver al volante en acción y ahora hay mayores detalles al respecto.

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🥲🇵🇪 𝗡𝗢 𝗧𝗨𝗩𝗢 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗢𝗦: Francesco Andrealli no sumó minutos ante Bolivia. Sin embargo, el jugador de la Bicolor recibió el cariño del hincha peruano al final del partido. ¿Por qué Mano Menezes no le dio la oportunidad?



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Dentro de las razones más relevantes de su ausencia en el amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia, se entiende que es más de conocimiento del grupo y para que poco a poco se vaya adaptando a la idea de juego del equipo. Además, su cercanía con la Sub-20 fue un punto a favor para tenerlo en Videna y a raíz de ello es que Francesco Andrealli reveló lo que habló con Mano Menezes.

“Mano Menezes me dijo que debo seguir así, que siga trabajando y esté tranquilo porque me van a dar minutos y que tenga tranquilidad. Creo que sí me van a tomar en cuenta contra Panamá. Tengo que hablar con mi club, así que espero que sí”; contó Francesco Andrealli en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de partir rumbo a Italia.

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Respecto al nivel de Perú en el triunfo ante Bolivia y a cómo se dio la integración con sus compañeros, el volante manifestó: “Me deja un gran grupo con gran alegría. Puedo llevar eso a Italia con mi equipo. Los de experiencia me decían que debo estar tranquilo y jugar como sé, eso me va a dar muchas oportunidades. Jugamos bien ayer, aprovechamos bien la ocasión que tuvimos“.

“SEGUIR TRABAJANDO Y QUEDARME TRANQUILO, QUE ME VAN A DAR MINUTOS CON TRANQUILIDAD. CREO QUE SÍ ME VAN A CONVOCAR -ante Panamá-“



Francesco Andrealli, Jugador Selección Peruana pic.twitter.com/x3z0fxj3fQ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 14, 2026

¿Cuándo podría ser el debut de Francesco Andrealli con Perú?

Luego de no sumar minutos en el más reciente amistoso entre Perú vs. Bolivia disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, ahora se espera que Francesco Andrealli pueda seguir viniendo a las próximas convocatorias del equipo. Eso sí, todo dependerá de Mano Menezes y del comando técnico, así que en el mes de diciembre podría tener una nueva oportunidad.

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La Bicolor se alistará para enfrentar a Panamá en el último partido de este año 2026. Si bien no se parte de una fecha FIFA como tal, el equipo de todos viajará a la ciudad de Cusco y jugará el próximo miércoles 9 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Se espera que el entrenador pueda convocar a jugadores del medio local y algunos del extranjero con el permiso del club.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Francesco Andrealli no debutó contra Bolivia y retornó a su club en Italia.

no debutó contra y retornó a su club en Italia. Mano Menezes le aseguró al volante que sumará minutos en los próximos partidos.

le aseguró al volante que sumará minutos en los próximos partidos. Perú y Panamá jugarán un amistoso el miércoles 9 de diciembre en Cusco.