Se supo el motivo por el que Francesco Andrealli fue convocado y no jugó ante Bolivia

Francesco Andrealli se quedó en el banco de suplentes ante Bolivia, por lo que no pudo debutar en la Selección Peruana mayor. Hay un motivo detrás de esta decisión y un plan

La Selección Peruana logró un importante triunfo 2-0 ante Bolivia en Matute. Los goles de Gianluca Lapadula -de penal- y Maxloren Castro le dieron una victoria necesaria para recuperar la confianza. Sin embargo, los hinchas de ‘La Bicolor’ no han podido ver en cancha al joven Francesco Andrealli, de quien había gran expectativa por su debut.

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Andrealli tuvo su primera convocatoria a la Selección Peruana. Nacido en Italia y con solo 19 años, fue llamado al combinado blanquirrojo, lo que fue toda una novedad confirmada por Mano Menezes. Su presencia para el partido ante Bolivia era muy esperada por el hincha, pero al final, no vio minutos.

Por este motivo, hubo ciertos cuestionamientos al entrenador brasileño. Sin embargo, existe un trasfondo respecto a la decisión de no ponerlo en el campo ante ‘La Verde’. Todo tiene que ver con un plan para que Andrealli haga sus primeros armas con ‘La Bicolor’, pero en juveniles.

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Francesco Andrealli podría jugar el Sudamericano Sub 20 con Perú

Según informó el periodista Eduardo Combe en L1 Radio (L1MAX), la convocatoria de Francesco Andrealli estuvo directamente relacionada con una futura aparición suya en el próximo Sudamericano Sub 20.

Es que el Como no habría autorizado su llamado a la Sub 20 de ‘La Bicolor’, dirigida por Thiago Kosloski, que juega en esta fecha FIFA ante su par de Brasil (el primer partido fue derrota 2-0 y falta el segundo, que se jugará el 16 de noviembre).

Así, desde el club italiano permitieron su llegada al Perú ante el llamado de la Selección mayor, ya que FIFA obliga a los clubes a hacerlo. Si hubiese sido convocado para la Sub 20, Como no lo habría autorizado ni habría sido obligado.

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Kosloski tiene muy en consideración a Andrealli para el próximo Sudamericano Sub 20. Sin embargo, deberá gestionar junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que el jugador pueda ser cedido al certamen de Conmebol. Mientras tanto, el jugador ya estuvo siendo seguido de cerca tanto por todo el comando técnico, Mano Menezes y Thiago Kosloski, incluidos.

Mano Menezes explicó por qué no jugó Francesco Andrealli

Precisamente, Mano Menezes habló sobre Francesco Andrealli y aseguró que, si bien no jugó el partido ante Bolivia, pudo seguirlo de cerca. Al haberse jugado un solo partido, no pudo contar con el futbolista ítalo-peruano.

De todas maneras, según explicó, vio mucho del jugador del Como en las prácticas y hasta aseguró que con los nuevos jugadores “se puede ver más en los entrenamientos que en los partidos”.

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