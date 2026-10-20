PSG venció 4-2 al Barcelona y Bayern Múnich es el único gran invicto de Europa

A Barcelona le cortaron su andar perfecto en esta temporada 2026/27. De esta manera, festeja Bayern Múnich, aunque tiene un duro compromiso este miércoles ante Arsenal.

Paris Saint-Germain logró un gran triunfo ante FC Barcelona en el Parque de los Príncipes en un partidazo por la fase liga de la UEFA Champions League. Fue 4-2, lo que significa el final del invicto culé de 11 victorias consecutivas en este inicio de la temporada 2026/27. De esta manera, Bayern Múnich festeja al ser el único equipo de las cinco grandes ligas de Europa que está sin derrotas.

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PSG y FC Barcelona protagonizaron un partidazo con varios vaivenes, pero donde los parisinos lograron marcar diferencias para adjudicarse el triunfo. Desiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz fueron los autores de los goles del 4-2. En tanto, entre las figuras más destacadas de la victoria estuvo el ecuatoriano Willian Pacho.

El Barça siempre corrió de atrás. Lo empató primero con Xavi Espart y, luego, lo volvió a igualar con una gran definición de Lamine Yamal. Sin embargo, el golazo de Vitinha dos minutos después del segundo empate terminó por liquidar el ánimo del conjunto dirigido por Hansi Flick.

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Se terminó el invicto de FC Barcelona

FC Barcelona tenía un invicto de 11 victorias sin empates ni derrotas en este inicio de la temporada 2026/27 contando todas las competencias que disputa (solo jugó por liga y Champions). Sin embargo, el éxito del PSG lo deja sin racha activa.

Una particularidad del Barça en todos sus triunfos es que lo había hecho por dos o más goles de diferencia. Aunque, solo había podido sostener su valla en cero ante Elche, Athletic Club, Valencia y Getafe por liga.

De hecho, un dato negativo por Champions League es que llegó a su partido número 18 en el que recibe algún gol, según reveló MisterChip en X. Es la racha más larga de estas características para un equipo español en la historia de la competencia (había superado al Villarreal que estuvo 14 partidos recibiendo goles entre 2008 y 2021).

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Estos son los resultados del conjunto catalán en toda la temporada 2026/27:

5-0 vs. Elche (fecha 1 – LaLiga)

2-0 vs. Athletic Club (fecha 2 – LaLiga)

5-2 vs. Rayo Vallecano (fecha 3 – LaLiga)

5-0 vs. Valencia (fecha 4 – LaLiga)

5-1 vs. Feyenoord (fecha 1 – fase liga UEFA Champions League 2026/27)

4-2 vs. Levante (fecha 5 – LaLiga)

7-2 vs. Racing de Santander (fecha 6 – LaLiga)

3-1 vs. Sevilla (fecha 7 – LaLiga)

3-0 vs. Getafe (fecha 8 – LaLiga)

4-1 vs. Galatasaray (fecha 2 – fase liga UEFA Champions League 2026/27)

5-2 vs. Betis (fecha 9 – LaLiga)

2-4 vs. PSG (fecha 3 – fase liga UEFA Champions League 2026/27)

Bayern Múnich es el único invicto en las 5 grandes ligas de Europa

Bayern Múnich, a falta de su partido de esta fecha 3 de la fase liga de la Champions League, quedó oficialmente como el único equipo sin derrotas en las 5 grandes ligas de Europa. Por supuesto, tendrá un duro desafío este miércoles cuando reciba al Arsenal en el Allianz Arena.

De todas maneras, pese al invicto, el andar del equipo de Vincent Kompany ha sido irregular con algunas críticas de parte de la prensa alemana producto de algunos empates sorpresivos como ante Schalke 04 y ante FC Augsburgo por la Bundesliga, y ante el Viking por Champions.

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Estos son los resultados de Bayern Múnich en la temporada 2026/27:

2-1 vs. Borussia Dortmund (Supercopa de Alemania)

5-1 vs. VfB Stuttgart (fecha 1 – Bundesliga)

4-1 vs. VfL Osnabrück (DFB Pokal)

0-0 vs. Schalke 04 (fecha 2 – Bundesliga)

5-0 vs. F.K. Bodø/Glimt (fecha 1 – fase liga UEFA Champions League 2026/27)

2-1 vs. SV Elversberg (fecha 3 – Bundesliga)

7-0 vs. Union Berlin (fecha 4 – Bundesliga)

2-2 vs. FC Augsburgo (fecha 5 – Bundesliga)

3-3 vs. Viking Stavanger FK (fecha 2 – fase liga UEFA Champions League 2026/27)

6-1 vs. RB Leipzig (fecha 6 – Bundesliga)

DATOS CLAVE

Triunfo 4-2 del PSG ante FC Barcelona, cortando su racha de 11 victorias.

ante FC Barcelona, cortando su racha de 11 victorias. 18 partidos recibiendo goles acumula FC Barcelona en Champions, marcando un récord español.

acumula FC Barcelona en Champions, marcando un récord español. Bayern Múnich es el único invicto restante en las cinco grandes ligas europeas.