Los 3 jugadores que no pueden faltar en la Selección Peruana para Mano Menezes

La fecha FIFA dejó algunas conclusiones para Mano Menezes. Hay algunos jugadores que ya resultan indispensables y una fija no sólo dentro del plantel, sino también como titulares en Perú.

Pese a los malos resultados, la fecha FIFA de septiembre-octubre ha dejado algunas conclusiones positivas en la Selección Peruana. El entrenador Mano Menezes empieza a contar con algunos futbolistas importantes y que, partido a partido, demuestran que son piezas que no pueden faltar tanto en el plantel como en la alineación titular.

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Por supuesto, los cuestionamientos a Mano Menezes están a la orden del día debido a los resultados y también al rendimiento de la Selección Peruana. No obstante, hay algunas opiniones contrapuestas en donde rescatan ciertos aspectos positivos.

La periodista Ana Lucía Rodríguez, quien estuvo siguiendo todas las acciones de ‘La Bicolor’ en esta última fecha FIFA, aseguró que la gira por territorio norteamericano “ayudó bastante a tener un poco más claro cuál es el panorama de la Selección Peruana”.

En su reflexión en el programa Hablemos de MAX (L1MAX) dejó en claro que hay ciertos jugadores que Mano Menezes ya empieza a considerar indispensables. Los tres nombres que se meten como fija para ‘La Bicolor’ y resultan infaltables son Erick Noriega, Jairo Vélez y Yoshimar Yotún.

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“Noriega, un jugador que convenció, en esta gira dentro de los partidos que jugó, me parece titular indiscutible, al igual que lo de Jairo Vélez, que es el que le da fútbol a la selección. Lo de Yotún, que es otro jugador que no puede faltar hoy en la selección”, aseguró Rodríguez en charla con su compañero Gustavo Peralta.

🎙️@analuciarf: "La gira yo creo que ha ayudado bastante. Lo de Sonne no convence, Noriega es titular indiscutible, al igual que lo de Vélez. Yotún hoy no puede faltar"



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Un escalón por detrás de estos tres jugadores aparecen otros nombres que, si bien han tenido buenas y malas en la reciente fecha FIFA, también empiezan a ganarse un nombre en la consideración. “A mí, (Wilder) Cartagena me gustó mucho, creo que es un jugador que tampoco puede faltar en la selección”, afirmó Analú.

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“Lo de (Marcos) López, por ahí, en alguno que otro partido… no digo que se consolide, pero sí de decir “no los podemos perder, los tenemos que tener dentro de la selección”, consideró.

“Hay confianza a pleno en Mano Menezes”

Al margen de las críticas que han surgido, el puesto de Mano Menezes al frente de la Selección Peruana no corre riesgo, de acuerdo a las palabras de la mencionada periodista. Es que han surgido ciertos rumores y la posibilidad de que sea reemplazado en el corto plazo si no mejora.

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“Mano no se va a ir, hay plena confianza en él. Yo confío en que las cosas mejoren. Tampoco hay que esperar tanto (volverán a jugar en noviembre), pero ya se debe ver un equipo base“, aseguró.

🎙️@analuciarf: "Mano no se va a IR. Hay confianza plena en él. Yo confío en que las cosas mejoren. Tampoco hay que esperar tanto, pero ya se debe ver un equipo base"



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DATOS CLAVE

Mano Menezes continuará al frente de la Selección Peruana para jugar en noviembre.

Erick Noriega, Jairo Vélez y Yoshimar Yotún destacan como piezas indispensables del plantel.

Ana Lucía Rodríguez cubrió la gira por Norteamérica durante la fecha FIFA.