Diego Romero respondió a las críticas luego de su debut con error ante Canadá: “Me va a ayudar”

La actuación de Diego Romero ante Canadá no fue la más esperada y horas después de la derrota salió a hablar para explicar sus sensaciones. Conoce lo que dijo exactamente el guardameta nacional.

Uno de los jugadores debutantes dentro del proceso liderado técnicamente por Mano Menezes fue Diego Romero. No fue el escenario más positivo ya que le tocó ser parte de la caída de la Selección Peruana ante Canadá 2-0 y encima tuvo que ver con uno de los goles en donde salió a cortar mal un balón aéreo. En base a ello y a las críticas generadas, el guardameta rompió el silencio.

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Si bien para muchos es uno de los firmes candidatos para suplir a Pedro Gallese cuando ya no esté disponible para la Selección Peruana, o en todo caso para disputar dicha posibilidad con otro arquero, la actuación de Diego Romero en la ciudad de Montreal no fue óptima. Lejos de excusarse o de enterrarse en los errores cometidos, el futbolista salió a hablar y asumió con responsabilidad.

“Es muy importante para mí el debut con Perú. Siento que esto me va a ayudar muchísimo para todo lo que viene en mi carrera y voy a seguir trabajando porque eso es lo que me va a dar resultados. Nosotros tenemos que trabajar, yo sé que tengo que trabajar. Si tenemos confianza en nosotros, vamos a obtener buenos resultados”; declaró Diego Romero para el canal digital ‘Bicolor+‘.

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Fuente: El Diario Crema.

¿Diego Romero seguirá como titular en el último amistoso internacional de Perú?

Todavía no se conocen de informaciones concretas sobre las posibilidad de que el equipo titular de la Selección Peruana vaya a cambiar en demasía de cara al último amistoso internacional que será ante Colombia en la ciudad Miami el próximo martes 6 de octubre. Eso sí, el puesto de arquero sí es uno de los que se espera una rotación para darle oportunidad a todos los convocados.

Es así que la presencia de Diego Romero no está del todo asegurada ya que fue titular ante Canadá. Asimismo, Pedro Gallese estuvo desde el inicio frente a Estados Unidos en Orlando y México en New Jersery, así que ahora es muy probable que Matías Córdova pueda atajar contra Colombia en lo que será la última prueba de fuego del equipo de todos en esta gira nortemaricana.

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