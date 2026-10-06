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Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs. Canadá: hora, canales de TV y streaming online

Las selecciones de Estados Unidos y Canadá se enfrentan este martes en Minnesota en un partido amistoso. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Estados Unidos recibe a Canadá en el Allianz Field de Minnesota.
© IA GeminiEstados Unidos recibe a Canadá en el Allianz Field de Minnesota.

Las selecciones de Estados Unidos y Canadá se enfrentan HOY martes 6 de octubre en el Allianz Field de Saint Paul, en Minnesota. Se trata del último partido amistoso de esta fecha FIFA, que se juega desde las 20:00 horas local (19:00 horas de Perú). Ambos equipos buscan cerrar esta ventana internacional con una victoria para mantener el invicto.

El seleccionado de ‘Las Barras y las Estrellas’ afronta su cuarto partido amistoso de esta fecha FIFA y busca su cuarto triunfo. Primero, goleó 4-1 a la Selección Peruana; luego, hizo lo propio con Chile por 4-2 y su último partido fue el triunfo 3-0 ante México. Así, los dirigidos por Mauricio Pochettino esperan cerrar esta gira por todo el país de la mejor manera.

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No obstante, su rival es ‘Les Rouges’, dirigido por Jesse Marsch, que también están invictos en esta ventana internacional. Se enfrentó a rivales que ya supo enfrentar el combinado estadounidense: le ganó 1-0 a Chile y viene de vencer 2-0 a Perú. Es decir, disputó un partido menos en esta ventana internacional.

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Canadá?

El partido entre Estados Unidos y Canadá, que se juega en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, tiene transmisión por TV y streaming online. Mira dónde puedes ver el partido en cada país:

  • Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports, Fútbol de Primera Radio
  • Canadá: TSN1, OneSoccer, fuboTV Canadá
  • Perú y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium
  • México y toda Centroamérica: ESPN 2 Norte y Disney+ Premium
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¿A qué hora se juega Estados Unidos vs. Canadá?

Estados Unidos vs. Canadá, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este martes 6 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • 17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 2:00 | España (miércoles 7 de octubre)

DATOS CLAVE

  • Estados Unidos y Canadá juegan este martes en el Allianz Field de Minnesota.
  • Los dirigidos por Mauricio Pochettino suman victorias ante Perú, Chile y México.
  • La transmisión EN VIVO en Sudamérica será por Disney+ Premium a las 19:00.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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