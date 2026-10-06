Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs. Canadá: hora, canales de TV y streaming online

Las selecciones de Estados Unidos y Canadá se enfrentan este martes en Minnesota en un partido amistoso. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo.

Las selecciones de Estados Unidos y Canadá se enfrentan HOY martes 6 de octubre en el Allianz Field de Saint Paul, en Minnesota. Se trata del último partido amistoso de esta fecha FIFA, que se juega desde las 20:00 horas local (19:00 horas de Perú). Ambos equipos buscan cerrar esta ventana internacional con una victoria para mantener el invicto.

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El seleccionado de ‘Las Barras y las Estrellas’ afronta su cuarto partido amistoso de esta fecha FIFA y busca su cuarto triunfo. Primero, goleó 4-1 a la Selección Peruana; luego, hizo lo propio con Chile por 4-2 y su último partido fue el triunfo 3-0 ante México. Así, los dirigidos por Mauricio Pochettino esperan cerrar esta gira por todo el país de la mejor manera.

No obstante, su rival es ‘Les Rouges’, dirigido por Jesse Marsch, que también están invictos en esta ventana internacional. Se enfrentó a rivales que ya supo enfrentar el combinado estadounidense: le ganó 1-0 a Chile y viene de vencer 2-0 a Perú. Es decir, disputó un partido menos en esta ventana internacional.

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¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Canadá?

El partido entre Estados Unidos y Canadá, que se juega en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, tiene transmisión por TV y streaming online. Mira dónde puedes ver el partido en cada país:

Estados Unidos: fuboTV , Peacock , Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , UNIVERSO , UNIVERSO NOW , TNT USA , HBO Max , Westwood One Sports , Fútbol de Primera Radio

, , , , , , , , , Canadá: TSN1 , OneSoccer , fuboTV Canadá

, , Perú y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium

México y toda Centroamérica: ESPN 2 Norte y Disney+ Premium

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs. Canadá?

Estados Unidos vs. Canadá, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este martes 6 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:00 | España (miércoles 7 de octubre)

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