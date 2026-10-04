El único jugador que Mr. Peet salvó tras la derrota de Perú ante Canadá: “Va al choque”

Peter Arévalo analizó el rendimiento de Perú frente a Canadá en Montreal y cuestionó el aspecto colectivo e individual. Eso sí, rescató la actuación de un protagonista que ingresó en el segundo tiempo.

El día después de la caída de Perú ante Canadá en la ciudad de Montreal sigue dejando distintos análisis y evaluaciones del rendimiento del equipo de todos. Claramente, no fue el mejor en esta fecha FIFA y la palabra del periodista Peter Arévalo fue tendencia al destacar a un futbolista por encima de los demás. A pesar de no haber sido titular, hablamos de un delantero muy reconocido.

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Así es. Nos referimos exactamente a Gianluca Lapadula, quien por cierto tuvo en sus pies la posibilidad de descontar en el resultado cuando el marcador estaba 2-0 a favor de Canadá. El atacante ítalo-peruano definió mal en área rival y fue la única acción muy clara en donde la Bicolor pudo concretar. En base a ello y al ímpetu mostrado en la cancha, fue Peter Arévalo quien lo salvó de la derrota.

🚨 Llegada peligrosa de Perú 🇵🇪: Oliver Sonne aprovecha un pase para Vidales que se la genera y ve el espacio para Gianluca Lapadula.



El Bambino la tira por arriba frente a Goodman en arco #CANMNT 🇨🇦. pic.twitter.com/rrnsI6QQj6 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 3, 2026

“Lapadula, que viene de la tercera división del fútbol italiano, para que tengan una idea, y que gracias a Universitario vuelve a la selección. Es el nueve titular, pero de lejos en la selección, de lejos. Tiene un nivel que ni por asomo es parecido al de Paolo Guerrero porque no se parece en nada, cero, ni se acerca. Sin embargo, tiene una característica: va al choque“; reveló ‘Mr. Peet‘.

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El titular de la Selección Peruana al que más cuestionó Mr. Peet

Además de salvar el rendimiento de Gianluca Lapadula en el amistoso internacional entre Perú vs. Canadá, el análisis de Peter Arévalo no se detuvo durante la última edición del programa digital ‘Madrugol‘ y se mandó con todo en contra de Oliver Sonne. Si bien el defensor ya era uno de los más criticados por distintas desconcentraciones por su zona, el periodista no se guardó nada.

“Sonne, con todo lo voluntarioso que es, con todo lo disciplinado que es, pero le cuesta mucho defender. No tiene conceptos, no tiene los conceptos claros para ser un defensor porque el lateral o el defensor por derecha, por izquierda, por donde sea, es primero defensor. Y, para su mala fortuna, aparece en los dos goles, como apareció en el primer gol ante los Estados Unidos“; enfatizó..

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Fuente: Getty Images.

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