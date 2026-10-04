La misión casi imposible de Mano Menezes con la Selección Peruana en plena crisis futbolera

La Selección Peruana está en complicaciones, después de la caída ante Canadá. Hay un análisis crítico contra Mano Menezes, su trabajo actual.

La reciente caída de la Selección Peruana por 2-0 ante Canadá en Montreal dejó al descubierto serias fisuras en el engranaje colectivo de la Blanquirroja. El resultado en suelo canadiense encendió de inmediato las alarmas en el ámbito deportivo nacional.

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El rendimiento colectivo volvió a quedar en deuda, mostrando falencias severas tanto en la gestación de juego como en el apartado físico. El técnico brasileño no tardó en realizar una autocrítica pública sobre las dificultades presentadas durante la gira.

Mano Menezes en el ojo de la tormenta por la Selección Peruana. (Foto: X).

Un diagnóstico crítico en el momento más delicado

El periodista Luis Carrillo Pinto fue tajante al examinar el duro presente que atraviesa el combinado patrio tras esta racha negativa. En su análisis, el comunicador enfatizó las exigencias que recaen directamente sobre la labor del estratega de la Bicolor.

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“Mano Menezes aún tiene +6 meses para encontrar el equipo y una idea de juego que le permita competir por uno de los 3.5 cupos disponibles, donde Brasil, Colombia y Ecuador parten como favoritos. Es por ello que jugar en la altura es una alternativa real”, precisó Carrillo Pinto.

El factor de la altura como recurso de salvación

Ante el imponente nivel competitivo de rivales de la región, la idea de mudar la localía a plazas de altura cobra una relevancia estratégica. Ciudades con altitud geográfica podrían convertirse en el aliado necesario para asegurar puntos determinantes en condición de local.

Esta variante permitiría contrarrestar el desgaste y compensar las diferencias de ritmo observadas frente a selecciones con mayor despliegue físico. En la interna del equipo se analiza cada detalle con el objetivo de optimizar el rendimiento en la competencia oficial.

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El reloj juega en contra de la Bicolor

Con solo una victoria en sus últimos compromisos amistosos, el margen de maniobra para el entrenador brasileño se reduce drásticamente. Definir una columna vertebral sólida se ha vuelto una urgencia impostergable para evitar un fracaso estrepitoso.

Mano Menezes se encuentra en la obligación de consolidar un estilo identitario claro en tiempo récord. La Selección Peruana necesita reencontrar su rumbo táctico para mantener viva la ilusión de pelear un boleto mundialista.

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