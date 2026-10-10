Matteo Pérez Vinlof mete una asistencia de otro planeta: mientras no es convocado a la Selección Peruana

El futbolista peruano-sueco está dando la hora a nivel internacional. Acaba de generar un asistencia de lujo en su club, Matteo Pérez Vinlof.

El fútbol europeo volvió a presenciar la calidad indiscutible de un futbolista con raíces nacionales que da de qué hablar. En un apasionante encuentro disputado en la liga de Croacia, Matteo Pérez Vinlöf sorprendió a los aficionados con una jugada repleta de clase y visión de juego.

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El joven lateral de padre peruano fue titular indiscutido por la banda izquierda luciendo la camiseta del Dinamo Zagreb. Su desempeño desde los primeros minutos reflejó la enorme confianza que le otorga el cuerpo técnico para encarar duelos decisivos de alta intensidad.

Matteo Pérez Vinlof relacionado con la bandera de Perú. (Foto: X).

Una jugada magistral que da la vuelta al mundo

Transcurría el minuto 21 de la primera mitad cuando el carrilero zurdo inició una brillante proyección individual por su banda. Con una lectura perfecta del espacio, sacó un centro preciso y bombeado que se convirtió en una habilitación de ensueño dentro del área rival.

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El delantero Dion Drena Beljo conectó de cabeza sin marca para mandar el balón al fondo de la red y establecer el 0-1 momentáneo. La destreza técnica desplegada por el carrilero zurdo desató los elogios inmediatos entre los relatores y comentaristas de la transmisión.

A pesar de que el clásico terminó inclinándose 2-1 a favor del Hajduk Split tras una intensa remontada, el rendimiento individual de Pérez Vinlöf no pasó desapercibido. Su temple defensivo y capacidad para proyectarse al ataque lo mantuvieron como uno de los puntos más altos del equipo visitante.

El dilema de la Selección Peruana y su futuro internacional

La destacada jugada del defensor reaviva de inmediato el debate en el entorno del balompié nacional. Mientras brilla con luz propia en la máxima categoría croata, su nombre continúa al margen de las recientes listas oficiales presentadas por la Federación Peruana de Fútbol.

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🚨 Matteo Pérez Vinlof 🇸🇪🇵🇪 y su espectacular ASISTENCIA DE GOL | El lateral de padre peruano se mandó con este pase perfecto a la cabeza de Beljo.



Dinamo Zagreb 🇭🇷 se adelanta 1-0 ante el Hajduk Split, en un duelo por la punta de la liga croata. pic.twitter.com/VqoonJu3rC — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 10, 2026

Con solo 20 años y un recorrido notable en el fútbol europeo, el futbolista ha representado a las selecciones juveniles de Suecia. Sin embargo, al contar con la doble nacionalidad, mantiene aún la posibilidad reglamentaria de ser llamado a vestir la camiseta blanquirroja en el futuro.

Ante la urgente necesidad de renovar las bandas y aportar variantes jóvenes al combinado patrio, actuaciones de este calibre generan incertidumbre en la afición. Por ahora, el habilidoso lateral continúa sumando rodaje en el viejo continente a la espera de definir su camino internacional.

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