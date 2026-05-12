Suecia entregó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y dejó fuera al peruano Matteo Pérez.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, ya no falta nada para que se pueda dar el comienzo este mega evento deportivo. Es por eso que las diferentes selecciones están comenzando a entregar la lista de sus convocados. Bosnia y Herzegovina fue el primero, ahora Suecia da la suya. Solo que en este caso hay un peruano que no fue llamado y sigue disponible para vestir la ‘Bicolor’.

Publicidad

Nos referimos a Matteo Pérez, quien viene jugando en el equipo Sub 21 de Suecia, pero no fue considerado para este Mundial 2026. El lateral del Dinamo Zagreb con esta noticia queda libre para jugar por el cuadro sueco, así como también por la Selección Peruana.

Graham Potter decidió llamar a un total de 3 laterales por la izquierda, los cuales están muy por encima del peruano de 20 años de edad. Daniel Svensson de 24 años que viene jugando en el Borussia Dortmund, Gabriel Gudmundsson en el Leeds United y por último, Ken Sema del Pafos FC de Chipre.

Lista de convocados de Suecia para el Mundial 2026:

La lista completa de Suecia para el Mundial 2026 (Foto: Selección de Suecia).

Publicidad

Mano Menezes podría aprovechar la oportunidad

Con esta situación el entrenador Mano Menezes tendría que ponerse a trabajar a convencer a jugadores nacidos fuera para que puedan jugar por Perú. Hoy en día no se tiene un universo tan grande, por lo que teniendo más elementos se podría formar un equipo más potente que pueda pelear no solo por ir al Mundial, sino también dar pelea en este certamen.

Matteo Pérez sigue en un equipo Sub-21, mientras que en Perú tendría la opción de pelear con Marcos López por ser titular. Esto es algo que podría ser vital para la ‘Bicolor’, pues el nivel de César Inga se ha ido en picada en los últimos tiempos.

Matteo Pérez llamado Peruanito (Foto: Instagram).

Publicidad

Por otro lado, Matteo Pérez en las redes sociales es llamado ‘Peruanito’ por sus compañeros de equipo. Esto deja en claro que hay un cariño por el país, pero que necesita materializarse por parte del cuerpo técnico para que puedan llamarlo. En este caso parece que todo queda en manos de la Selección Peruana.

Datos Claves