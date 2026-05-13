La Copa de Croacia se definió entre dos equipos donde militan jugadores peruanos, uno terminó contento y el otro no logró festejar.

En Croacia se presenció un duelo de peruanos como hace mucho no se daba en un país internacional. Por un lado el Dinamo Zagreb de Matteo Pérez y por el otro Rijeka de Alfonso Barco. Ambos elencos llegaron a la Copa de Croacia que terminó ganando el cuadro del sueco-peruano.

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El conjunto de Zagreb logró el doblete en Croacia después de derrotar 2-0 al cuadro de Rijeka. Luka Stojkovic fue el autor de los goles de la contienda, los cuales llegaron a los 50 y 57 minutos.

Por el lado de Matteo Pérez se quedó con las ganas de jugar este partido, esto debido a que Goda fue titular y no tuvo minutos en el partido. Mientras tanto, Alfonso Barco fue inicial, llegando a salir a los 73 minutos por Samuele Vignato.

Dinamo Zagreb campeón de la Copa de Croacia (Foto: Dinamo Zagreb).

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¿Matteo Pérez y Alfonso Barco jugarán juntos en la Selección Peruana?

Esta es una gran pregunta que solo puede responderla una persona, el entrenador de la Selección Peruana Mano Menezes. Por ahora no se ha conocido acercamiento para llamar a Matteo Pérez, este quedó fuera de la lista de Suecia para el Mundial 2026.

Mientras tanto, Alfonso Barco viene siendo convocado regularmente en este último tiempo. Incluso para el DT brasileño lo ve como un jugador que podría incluso llegar a ser titular en el combinado patrio. Por lo tanto, podría ser uno de los fijos pensando en la nueva etapa del conjunto nacional.

Habrá que esperar a la siguiente fecha FIFA para conocer las novedades que puede entregar Mano Menezes. Por ahora el entrenador no se ha arriesgado tanto, veremos si en los juegos que tendrá frente a Haití y España termina habiendo caras nuevas.

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Perú enfrentará a Haití y España en Norteamérica (Foto: FPF).

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