Gonzalo Núñez arremete contra Álex Valera tras verlo con Perú en la fecha FIFA: “Es malo”

La presencia de Álex Valera en la Bicolor sigue generando distintas opiniones y ahora fue Gonzalo Núñez quien no se guardó nada para cuestionarlo con énfasis.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores que más cuestionamientos generó en el último tiempo vistiendo la camiseta de la Selección Peruana, es Álex Valera quien se lleva dicho galardón. No solo es por su rendimiento en la fecha FIFA que acaba de terminar, sino que existe mucho eco en lo que el goleador hace en su club y en el equipo de todos. Dicho esto, Gonzalo Núñez lo hizo leña.

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Fuente: Getty Images.

Sabiendo que no es la primera vez que el reconocido comentarista deportivo analiza los rendimientos de Álex Valera con Perú y que siempre lo critica al asegurar que no está a la altura de lo que se pretende en el más alto nivel competitivo del ámbito internacional, Gonzalo Núñez resumió la aparición del delantero en una frase que claramente es bastante dura para cualquiera.

“No hay duda de que el ‘9’ titular es Lapadula. Entonces, ¿dónde queda Valera? Yo prefiero a Ugarriza y es un mensaje claro para Valera, pero es verdad lo que digo yo, es malo. Eso de que no tiene nivel internacional es barajo. Acá en el fútbol peruano todos hacen goles, acá sí”; comentaron en el programa digital ‘Embasados‘ y con el protagonismo siempre picante de Gonzalo Núñez.

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Los números de Álex Valera que no generan respaldo en el hincha de la Selección Peruana

Además de la durísima realidad que expuso Gonzalo Núñez en su análisis, no perdamos de vista que la presencia de Álex Valera con la Selección Peruana no genera ningún respaldo en el aficionado. Ante la falta de categoría y jerarquía en zona ofensiva, claramente hablamos de un déficit que nos persigue durante los últimos años y que al parecer seguirá siendo parte del futuro cercano.

El delantero de Universitario de Deportes, en donde cierto es figura y un titular indiscutible para cualquier entrenador, llevan tan solo 5 goles anotados en 25 encuentros disputados con la Bicolor. Además, dichos tantos han sido solo en amistosos internacionales ante a Panamá, Jamaica, Paraguay, Chile y Rusia, así que desde dicho aspecto es que los cuestionamientos también generan otro ruido cuando en competencias oficiales no se lo ha visto destacar.

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