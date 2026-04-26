Mano Menezes no lo tiene en cuenta para la Selección Peruana y sale campeón en Europa

La Selección Peruana viene con un cambio importante en cuanto al plantel que lo conforma, nuevos jugadores y nuevas ideas con la llegada de Mano Menezes. Si bien su trabajo recién ha comenzado, el DT todavía tiene mucho que explorar a nivel de universo de futbolistas. Por lo que hay uno que viene triunfando en Europa, pero no ha sido considerado hasta ahora.

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Matteo Pérez es el futbolista que acaba de lograr su primer título siendo un protagonista de su equipo. Actualmente el lateral por la izquierda juega en el conjunto de Dinamo Zagreb, en el que consiguió celebrar el título de campeón de la Liga de Croacia. Siendo este su primer campeonato con este conjunto al que llegó esta temporada.

Matteo Perez campeón con el Dinamo Zagreb (Foto: Dinamo Zagreb).

A falta de 4 fechas en la Liga, el conjunto del peruano le saca un total de 15 puntos a su escolta. Haciendo imposible que lo puedan llegar a alcanzar, esto debido a que solo restan 12 unidades por disputarse. Lo que lo convierte en campeón de forma automática.

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Eso sí, Matteo Pérez podría coronarse campeón nuevamente en un par de días, esto debido a que tiene que jugar la final de la Copa de Croacia ante el Rijeka. Este partido se disputará el próximo miércoles 13 de mayo.

¿Por qué Matteo Pérez no juega por la Selección Peruana?

En este momento Matteo Pérez está comprometido con jugar por la Selección de Suecia Sub 21. El peruano ha hecho todas las categorías en este país, en donde incluso ha tenido la opción de ser invitado a estar con el primer equipo, pero que pueda debutar en esta selección es un poco complicado. La competencia es bastante fuerte y hay muchos nombres esperando un espacio.

Pero si es que hubiera un proyecto en la Selección Peruana que lo pudiera convencer, quizás su opinión termine de cambiar. Es un jugador que podría aportar bastante, ya que no hay tantos laterales por la izquierda, así que sería una alternativa interesante.

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