El guiño que le hizo Matteo Pérez a la Selección Peruana tras coronarse campeón en Croacia

La Selección Peruana está a nada de jugar 2 nuevos encuentros amistosos en el mes de junio. Por lo que se espera novedades en la lista de Mano Menezes. Justo en el final de la temporada en Europa el lateral Matteo Pérez dejó un interesante guiño. El cual podría ser la puerta para que pueda llegar al equipo principal de Perú.

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En la celebración del doblete que logró el Dinamo Zagreb en Croacia se le vio a Pérez con la bandera de Perú. Esto es algo bastante curioso teniendo en cuenta que hoy viene defendiendo los colores de Suecia. País con el que ha venido representando a nivel juvenil, pero sin llegar al cuadro principal por el momento.

Matteo Pérez con la bandera de Perú (Foto: X).

Esta imagen deja en claro el cariño que tiene el defensor por el Perú. Si bien todavía no ha sido llamado, deja las puertas abiertas para que tenga una eventual primera convocatoria. Ahora todo dependerá en la Videna de poder hacer los trámites necesarios para poder comunicarse con él y así poder convencerlo para que juegue por Perú.

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¿Qué necesita Matteo Pérez para jugar por Perú?

Lo primero que se tiene que hacer es la comunicación directa con el futbolista. En este caso, en la Videna ya sea Mano Menezes o uno de sus asistentes debería tener comunicación con el defensor. Esto ayudará a contarle el proyecto, así como también cual es la intensión que tienen al convocarlo.

Después de esto lo que se va a necesitar es el ‘One Time Switch’. Esto es un trámite ante la FIFA, lo que permite es que un futbolista pueda cambiar de selección. Recordemos que en este caso, estuvo jugando para Suecia y con este cambio ya no podría ser elegido por el país europeo. Así que se quedaría con la Selección Peruana.

¿Matteo Pérez será llamado en junio a la Selección Peruana?

Se desconocer si es que se ha dado una comunicación para que se haga este cambio. Pero parece algo que todavía va a llevar tiempo que se pueda consolidar, así que suena imposible que pueda ser llamado este mes de junio para enfrentar a Haití y España.

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