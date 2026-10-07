Las denuncias en contra de Agustín Lozano por el pésimo nivel actual de Perú: “Incompetente e inmoral”

Tras el término de la fecha FIFA y viendo el rendimiento de la Selección Peruana, el nombre de Agustín Lozano es señalado. Fue el periodista Eddie Fleischman quien explotó en redes sociales y le dijo de todo al presidente de la FPF.

El momento futbolístico de la Selección Peruana es el fiel reflejo de lo mal que se trabaja desde las bases en nuestro país. Si bien muchos señalan culpables de cómo año tras año se devalúa más y más el nivel competitivo, el nombre de Agustín Lozano es uno de los que menos respaldo genera a nivel nacional. Tras la más reciente fecha FIFA, el presidente de la FPF fue acusado drásticamente.

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Fuente: La Bicolor.

Así es. El periodista Eddie Fleischman no se guardó nada y arremetió con durísimas calificaciones a Agustín Lozano por su gestión deportiva al mando de la FPF. Además, exigiendo que debería dejar el cargo de presidente por ser un personaje imcompetente e inmoral para nuestro fútbol, se pudieron conocer de algunas graves denuncias que al día de hoy se mantienen sin resolución.

“Agustín Lozano no tiene integridad ética habiendo sido sancionado por reventa de entradas. Destruyó lo logrado con Gareca que hizo un diagnóstico de lo que se necesitaba armando un equipo de trabajo de avanzada, abortó el proyecto de Chaclacayo y ahora tiene las obras de Videna detenidas por más de un año. Generó una negociación turbia con los derechos de transmisión de TV provocando conflictos e incumplimientos de pagos nunca vistos“; expuso.

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En cuanto a las denuncias en contra de Agustín Lozano, Eddie Fleischman reveló lo siguiente a través de su cuenta de ‘X’: “Deudas con árbitros, retraso en pago a proveedores, fútbol femenino precario y rodeándose de ‘chupes’ incompetentes que lo secundan y se cubren atribuyendo culpas al directorio. Todo con la complicidad de una manga de experiodistas y embajadores ‘fuera del sistema’ a sueldo, ejerciendo de relacionistas públicos y blindándolo de toda crítica por estar en pichangas, parrillas, tener entrevistas y recibir prebendas”.

Agustín Lozano se debería ir de @TuFPF, pero para eso tendría que ser una persona decente.



Es un incompetente, inmoral, no tiene integridad ética habiendo sido sancionado por reventa de entradas él y todo su directorio.

Eso ya habla de la chatura moral de la asamblea de bases.… — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) October 7, 2026

El apoyo incondicional de Agustín Lozano al proceso de Mano Menezes

Al ser uno de los principales acreedores de que Mano Menezes esté al mando de la Selección Peruana, esperando claramente que los resultados acompañen para ganar respaldo y aprobación, la palabra de Agustín Lozano siempre ha sido de apoyo constante a esta etapa de reconstrucción por el que atraviesa el equipo. Si bien no habló tras la fecha FIFA, se sabe que seguirá apostando por el DT.

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En reiteradas oportunidades se ha podido saber que, tanto Agustín Lozano como Jean Ferrari, están a muerte con el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes. A pesar de las críticas y de los pésimos resultados obtenidos a la vista de todos, es muy probable que no haya cambios en el banquillo. Dicho todo esto, la estadía del mandamás también se mantiene firme en el sillón de la FPF.

Fuente: FPF.

DATOS CLAVES

Agustín Lozano fue acusado por Eddie Fleischman de paralizar obras de Videna un año.

fue acusado por de paralizar obras de Videna un año. Deudas con árbitros e incumplimientos de pagos fueron otras graves denuncias contra Agustín Lozano .

e incumplimientos de pagos fueron otras graves denuncias contra . Mano Menezes mantiene el apoyo firme de Agustín Lozano y Jean Ferrari.