Con Santiago González y Martín Távara: la postura de Sporting Cristal sobre la renovación 5 de jugadores

La directiva de Sporting Cristal empezó a visualizar la temporada 2027 y ya tiene en mente la decisión con varios jugadores de la actual plantilla, a pesar de que algunos no han competido con regularidad durante la actual campaña.

Ahora que son uno de los candidatos para quedarse con el Torneo Clausura 2026 y luego pensar en el título nacional, desde la interna de Sporting Cristal no quieren perder el tiempo proyectando la próxima temporada. Es por ello que la directiva tiene en mente algunas renovaciones muy importantes en la plantilla, en las que se incluyen los nombres de Santiago González y Martín Távara.

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Tanto el extremo como el volante serán parte de Sporting Cristal para la temporada 2027 ya que mantienen una cláusula automática en sus respectivos contratos. Dicho esto, no son los únicos ya que otros tres futbolistas vienen sosteniendo conversaciones para quedarse en el club y dependerá de algunas situaciones en específico. Así lo confirmaron en el programa ‘EnredadoSC‘.

Fuente: Sporting Cristal.

Las novedades sobre Ian Wisdom, Leandro Sosa y Christofer Gonzáles en Sporting Cristal

“El primero es Ian Wisdom, que viene saliendo de la lesión en el codo. Hay conversaciones para extenderle el contrato. De hecho, hay futbolistas con cláusulas automáticas. Santiago González termina contrato, pero tiene un año más porque ya se activó esa cláusula y con Leandro Sosa se va a activar también”; se puedo conocer gracias a la revelación del periodista Jean Martin Dueñas.

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Fuente: Sporting Cristal.

En el caso de Martín Távara, se reveló que viene comportándose a la altura y tiene chances de quedarse “Después está lo de Távara, cuyo contrato también vence. Hay interés y total disposición para extender el vínculo porque en el medio local no encuentras un volante con sus características y cualidades. Además, en el último tiempo ha sentado cabeza, sobre todo desde que fue padre“.

Finalmente, la continuidad de Christofer Gonzáles depende de un análisis mucho más profundo además de lo futbolístico. “Y lo de ‘Canchita’ Gonzales está supeditado al tema médico de su lesión. No pasa por decir que si juega se le renueva y si no, no. Quieren tener la certeza de que esté 100% recuperado físicamente y saber que es un futbolista por el que se puede apostar a pleno“.

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Sporting Cristal se alista para dos duelos claves en el Torneo Clausura 2026

En el plano netamente futbolístico, Sporting Cristal mira con optimismo las siguientes fechas del Torneo Clausura 2026 cuando claramente representan ser duelos muy complicados. Primero visitará a Cusco FC el sábado 24 de octubre y luego recibirá a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo el jueves 29 de octubre. Con la mira puesta en la obtención del título, la obtención de triunfos es imperativa y veremos si es que los celestes son capaces de estar a la altura.

DATOS CLAVES

Santiago González y Leandro Sosa seguirán en Sporting Cristal por cláusulas automáticas para 2027 .

seguirán en por cláusulas automáticas para . Christofer Gonzáles condiciona su renovación contractual a una total recuperación médica al 100% .

condiciona su renovación contractual a una total recuperación médica al . Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima el 29 de octubre en el Alberto Gallardo.